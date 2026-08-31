צה"ל הודיע הערב (שני) כי הקצין שעמד בלב הסערה, אלוף דדו בר כליפא, ימונה לאלוף פיקוד המרכז - ויחליף את אלוף אבי בלוט בשנה הבאה. מצה"ל נמסר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר למינוי. "הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027, בהתאם להערכת המצב המבצעית", נמסר.

צה"ל הודיע הערב (שני) כי הקצין שעמד בלב הסערה, אלוף דדו בר כליפא, ימונה לאלוף פיקוד המרכז - ויחליף את אלוף אבי בלוט בשנה הבאה. מצה"ל נמסר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר למינוי. "הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027, בהתאם להערכת המצב המבצעית", נמסר.

צה"ל הודיע הערב (שני) כי הקצין שעמד בלב הסערה, אלוף דדו בר כליפא, ימונה לאלוף פיקוד המרכז - ויחליף את אלוף אבי בלוט בשנה הבאה. מצה"ל נמסר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר למינוי. "הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027, בהתאם להערכת המצב המבצעית", נמסר.