יו"ר ש"ס אריה דרעי לא יכהן כח"כ בכנסת החדשה. דרעי החליט לפרוש מהרשימה, יחד עם חברים נוספים בה - משה אבוטבול ודרור עמוס. במקומם, ייכנסו לכנסת הקרובה אוריאל בוסו ויוסי טייב. עם זאת, דרעי ימשיך לכהן כיו"ר המפלגה.

לא יהיה בכנסת הבאה. דרעי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ביום שלישי הקרוב יושבעו מטעם ש"ס חברי הכנסת הבאים: ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, אוריאל בוסו ויוסף טייב. דרעי פורש מהכנסת לאחר שהמפלגה ספגה מפלה בבחירות האחרונות וקיבלה שישה מנדטים בלבד. בשבוע שעבר פורסם כי דרעי ביקש לפרוש גם מראשות המפלגה, אך ש"ס הכחישה זאת . משה אבוטבול, שהיה אמור להיכנס לכנסת במקומו של דרעי, ויתר אף הוא על מקומו בכנסת ה-26.

דרעי מסר היום: "בשבוע שעבר הורו לי מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט״א להמשיך לכהן כיו״ר תנועת ש״ס. קיבלתי את הוראתם ללא הרהור, וכבר התחלנו לפעול במלוא המרץ. לנוכח המשימות והאתגרים הרבים העומדים לפנינו, בכוונתי לצאת לסיורי עומק מקיפים לאורכה ולרחבה של הארץ, לחזק את הקשר הישיר וההדוק עם השטח, עם הנציגים והפעילים ועם הציבור.

"לשם כך, ביקשתי וקיבלתי את הסכמת מועצת חכמי התורה לפנות את מקומי ברשימת ש״ס לכנסת לטובת הנציגים הצעירים, שכבר הוכיחו את עצמם בעשייה הפרלמנטרית. במקביל, אמשיך לכנס את ישיבת סיעת ש״ס מדי שבוע כסדרן, להנחות את חברי הכנסת ולפקח מקרוב על עבודת החקיקה והוועדות בכנסת. אמשיך בס״ד לפעול כיו״ר תנועת ש״ס לאורם של מרנן ורבנן שליט״א, ויחד נמשיך להחזיר עטרה ליושנה, לשמור על עולם התורה ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל״.

נזכיר כי דרור עמוס שכאמור אף הוא הודיע על פרישה, הוא רס"ן במיל', ששולב ברשימת ש"ס כחלק מהמאמץ לקרוץ לקולות החיילים ובני משפחותיהם. כעת, לאחר שהתברר כי הקריצה לעבר קהל זה לא צלחה, עמוס מסיים את דרכו הפוליטית בשלב זה.

דרעי בישיבת סיעה בשבוע שעבר

לאחר הבחירות דרעי מיעט בהופעות פומביות. אחת מהן הייתה בשבוע שעבר בישיבת סיעה שקיימה ש"ס. דרעי התייחס בה למערכת הבחירות, רמז לבעיות פנימיות בתוך המפלגה ואמר: "300 אלף איש נענו לקריאת מועצת חכמי התורה ולא התפתו למסע ההסתה המטורף נגדנו בשלוש השנים האחרונות, מבית ומחוץ. אנחנו חייבים להודות לקב"ה על הרעה ועל הטובה, גם כשאיננו מבינים את חשבונותיו".

דרעי המשיך ואמר: "אני כבר עשרות שנים במערכות הללו, מעולם לא היה כדבר הזה. בשעת מלחמה ניצלו את השקט והאחריות שגילינו כדי לפגוע בתנועה ובראשיה. ניסו אפילו לפצל את ההנהגה הרוחנית שלנו. מומחים אמרו לי שאינם מאמינים שאפשר היה לשרוד מערכה כזאת. זה ממש נס, ועל כך צריך להודות לקב"ה. לא רק ששרדנו, אלא ששמרנו על דבר שכמעט לא קיים באף מפלגה אחרת: הנהגה רוחנית אחת, הנהגה פוליטית אחת, סיעה אחת בכנסת וכל הנציגים ברשויות המקומיות מאוחדים. זה לא מובן מאליו. על כל זה אמרנו מזמור לתודה".