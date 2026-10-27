12,018 קלפיות נפתחו ברחבי הארץ עבור 7,331,981 בעלי זכות הצבעה בבחירות לכנסת ה-26. הקלפיות, שנפתחו בשעה 7:00, ייסגרו ב-22:00. ביישובים שבהם עד 350 בעלי זכות בחירה בלבד, הקלפיות פתוחות בין 8:00 בבוקר ל-20:00 בערב, וכך גם בחלק מהקלפיות המיוחדות (למשל בבתי חולים, בבתי אבות ובבתי סוהר). מי שהגיע לקלפי לפני שעת הסגירה ונמצא בתור זכאי להצביע גם לאחר שעת הסגירה. על 120 המקומות בכנסת מתמודדות 36 רשימות. ביום הבחירות הנסיעה בקווי האוטובוס הבין-עירוניים לטווח של יותר מ-15 ק"מ והנסיעה ברכבת ישראל הן חינם לכל הציבור, עד תום שעות פעילות התחבורה הציבורית.