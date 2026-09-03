המשטרה עצרה חמישה חשודים במעורבות באירועי אלימות, הפרת חוק והפרות סדר ביהודה ושומרון. בין העצורים צעיר בן 18, תושב יו"ש, שחשוד במעורבות באירועי אלימות והצתה בדרום הר חברון, שנעצר בנתב"ג לקראת יציאתו לאומן. חשוד נוסף במעורבות באותם אירועים הוא חייל בסדיר, ו-11 נוספים כבר נעצרו לאחרונה בקשר לאירועים אלו. באירוע אחר נעצר בן 16 מיו"ש, גם הוא בנתב"ג, בחשד לעבירות לאומניות בשומרון, ושוחרר בתנאים אחרי חקירה. בצפון נעצר בצו בית משפט צעיר בן 29 מיו"ש, שהפר פעם אחר פעם צו אלוף שכלל הוראה להתייצב בתחנת משטרה מדי יום.