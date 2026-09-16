מאות מתנדבים, ובהם תושבים רבים ממזרח ירושלים, לקחו חלק במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בחיפושים אחר תושבת מזרח העיר, פאטמה א-רג'בי בת ה-61, ש נעדרת מאז שעות הצהריים של יום ראשון . ככל שחולפות השעות גובר החשש לשלומה, ובני משפחתה דורשים להרחיב את מאמצי החיפוש ולערב גורמים נוספים.

הנעדרת פאטמה א-רג'בי. מימין: התיעוד האחרון

בידי המשטרה תיעוד שלה יוצאת מביתה. אתמול אמר גורם במשטרה כי "קיימת סכנה מיידית לחיי הנעדרת", בעוד שכוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים ביצעו חיפושים נרחבים וחריגים אחריה בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות פלילי.

בנה של הנעדרת מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, וטען כי החיפושים המשמעותיים אחר אמו החלו באיחור. "ביום הראשון לא התייחסו לזה. רק אתמול התחילו באמת לחפש והרגשנו שהמשטרה עושה משהו בשביל להגיד 'הנה, גם אנחנו מחפשים'", אמר.

לדבריו, "אם זו הייתה אישה יהודייה, כבר בשעות הראשונות להיעלמות היו פועלים ומוצאים אותה. הלכנו לתחנת המשטרה ומסרנו את כל מה שהיה צריך, אבל לא הרגשנו את הרגישות ואת הדחיפות שהיינו מצפים להן".

הבן הוסיף: "אמא שלי בת 61. היא נעלמה ביום ראשון בשעות הצהריים והיום כבר יום רביעי. אם היא הייתה יהודייה, היו מעלים מסוקים ומפעילים את כל הגורמים, כולל שב"כ, כדי למצוא אותה כבר באותן שעות. אנחנו מבקשים ששב"כ ייכנס לתמונה".

מפקד תחנת שלם, סנ”צ שלום כהן, דחה מנגד את טענות בני משפחתה של הנעדרת שלפיהן המשטרה החלה לפעול באיחור, וטען כי החקירה מתנהלת באופן אינטנסיבי כבר מהרגע שבו התקבל הדיווח ביום ראשון. ״החקירה מתנהלת מהרגע שבו התקבל הדיווח, ובמספר מישורים במקביל", אמר. "אנחנו מתמקדים בסריקות משמעותיות אחר הנעדרת, בין היתר באזור אבו גוש בהתאם לאינדיקציות שהתקבלו, ובמקביל ממשיכים בפעולות חקירה נוספות״.

לדבריו, ״זו אחת מחקירות הנעדרים שבהן הושקעו הכי הרבה מאמצים ואמצעים טכנולוגיים. מהרגע הראשון טיפלנו בתיק הזה באופן מלא. אין אמצעי טכנולוגי שניתן להפעיל ולא מופעל במסגרת החקירה".