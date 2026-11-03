חזאם סוטרי, צעיר בן 29 מנוף הגליל, נאשם שתקף אישה מבוגרת באגרופים במהלך קטטה בין כ-15 שכנים באמצע רחוב בעיר, ואז דרס אישה אחרת שצילמה את מעשיו. כך עולה מכתב אישום שהוגש היום (שלישי) לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. צפו בתיעוד הקטטה באמצע הרחוב - והדריסה בזמן ההימלטות:
סוטרי נאשם בחבלה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש ועבירות תעבורה נוספות. את האישום הגיש עורך הדין, פקד פראס חוראני, מלשכת התביעות בעמקים, והפרשה תידון בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.
פקד אלעד לביא, ראש משרד החקירות במשטרת נוף הגליל, סיפר כי "ב-10 באוקטובר התקבלה תלונה במוקד 100 של מחוז צפון על קטטה, שממנה פונו שני פצועים באורח בינוני וקל לבתי חולים בצפון". בעקבות התלונה, שוטרים הגיעו לשכונה ולבתי החולים והחלו לאסוף ראיות ועדויות.
"למיטב הבנתנו היו כ-15 מעורבים בקטטה ולכן לקח לנו כיומיים להבין את תמונת המצב", תיאר פקד לביא. "אחרי גביית העדויות הבנו שהנאשם לא מתגורר בשכונה והגיע לבקר את בני משפחתו שגרים בה. במהלך הביקור הוא יצא עם משפחתו לרחוב ופרצה קטטה בינם לבין תושבי השכונה. במהלך העימות האלים, הנאשם תקף אישה מבוגרת באגרופים וגרם לה לחבלות בפנים, ותקף שכנים נוספים. בסיום הקטטה הוא נכנס לרכבו".
הפקד סיפר כי "כשיצא מהחניה, הנאשם נסע בחופזה ודרס שכנה שתיעדה את מעשיו וגרם לה לכמה שברים. הוא נמלט מהמקום בלי להושיט לה עזרה, ונעצר כשהגיע לתחנה להגיש תלונה על כך שתקפו אותו. על אף שטען שהוא זה שהותקף, מהחקירה עלה שרק הוא ביצע עבירות פליליות ולכן רק הוא יואשם".