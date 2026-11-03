חזאם סוטרי, צעיר בן 29 מנוף הגליל, נאשם שתקף אישה מבוגרת באגרופים במהלך קטטה בין כ-15 שכנים באמצע רחוב בעיר, ואז דרס אישה אחרת שצילמה את מעשיו. כך עולה מכתב אישום שהוגש היום (שלישי) לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

חזאם סוטרי, צעיר בן 29 מנוף הגליל, נאשם שתקף אישה מבוגרת באגרופים במהלך קטטה בין כ-15 שכנים באמצע רחוב בעיר, ואז דרס אישה אחרת שצילמה את מעשיו. כך עולה מכתב אישום שהוגש היום (שלישי) לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

חזאם סוטרי, צעיר בן 29 מנוף הגליל, נאשם שתקף אישה מבוגרת באגרופים במהלך קטטה בין כ-15 שכנים באמצע רחוב בעיר, ואז דרס אישה אחרת שצילמה את מעשיו. כך עולה מכתב אישום שהוגש היום (שלישי) לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. צפו בתיעוד הקטטה באמצע הרחוב - והדריסה בזמן ההימלטות :

"למיטב הבנתנו היו כ-15 מעורבים בקטטה ולכן לקח לנו כיומיים להבין את תמונת המצב", תיאר פקד לביא. "אחרי גביית העדויות הבנו שהנאשם לא מתגורר בשכונה והגיע לבקר את בני משפחתו שגרים בה. במהלך הביקור הוא יצא עם משפחתו לרחוב ופרצה קטטה בינם לבין תושבי השכונה. במהלך העימות האלים, הנאשם תקף אישה מבוגרת באגרופים וגרם לה לחבלות בפנים, ותקף שכנים נוספים. בסיום הקטטה הוא נכנס לרכבו".

"למיטב הבנתנו היו כ-15 מעורבים בקטטה ולכן לקח לנו כיומיים להבין את תמונת המצב", תיאר פקד לביא. "אחרי גביית העדויות הבנו שהנאשם לא מתגורר בשכונה והגיע לבקר את בני משפחתו שגרים בה. במהלך הביקור הוא יצא עם משפחתו לרחוב ופרצה קטטה בינם לבין תושבי השכונה. במהלך העימות האלים, הנאשם תקף אישה מבוגרת באגרופים וגרם לה לחבלות בפנים, ותקף שכנים נוספים. בסיום הקטטה הוא נכנס לרכבו".

"למיטב הבנתנו היו כ-15 מעורבים בקטטה ולכן לקח לנו כיומיים להבין את תמונת המצב", תיאר פקד לביא. "אחרי גביית העדויות הבנו שהנאשם לא מתגורר בשכונה והגיע לבקר את בני משפחתו שגרים בה. במהלך הביקור הוא יצא עם משפחתו לרחוב ופרצה קטטה בינם לבין תושבי השכונה. במהלך העימות האלים, הנאשם תקף אישה מבוגרת באגרופים וגרם לה לחבלות בפנים, ותקף שכנים נוספים. בסיום הקטטה הוא נכנס לרכבו".