לקראת פגישת המו"מ עם מפלגת "ישר!" מחר, בליכוד פרסמו את עמדתם "להקמת ממשלת אחדות לאומית", שבה הם למעשה מתעקשים על העקרונות שעליהם הצהירו בעבר, בהם שנתניהו ימשיך לכהן כראש הממשלה ושכל מפלגות הקואליציה הנוכחית ייכללו בממשלה הבאה. בהודעת הליכוד נדרש בין היתר כי תושג "הסדרת מעמדם של לומדי תורה, בהסכמה רחבה הכוללת את מנהיגי הציבור החרדי", ו"לאחר ליבון וגיבוש הסכמות ביחס לקווי היסוד הללו, קיום מו"מ רציני ומעמיק בשורה רחבה של נושאים שעליהם נעשה מאמץ להגיע להסכמה רחבה, ביניהם: מדיניות הביטחון, חקירת אירועי 7 באוקטובר, מערכת המשפט ואכיפת החוק והפשיעה המאורגנת, לרבות במגזר הערבי".