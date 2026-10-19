, הודה בחקירתו כי סיים את עבודתו עם גורמים קטארים רק באמצע או בסוף 2024 - חודשים רבים אחרי טבח 7 באוקטובר. לפי דיווח הערב (שני) בחדשות 12 בחקירה בלהב 433 נשאל אוריך בין היתר על קידום תדמיתה של קטאר בישראל, על התשלומים שקיבל עבור עבודתו - ואם ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע שהוא מועסק על-ידי הקטארים.

, הודה בחקירתו כי סיים את עבודתו עם גורמים קטארים רק באמצע או בסוף 2024 - חודשים רבים אחרי טבח 7 באוקטובר. לפי דיווח הערב (שני) בחדשות 12 בחקירה בלהב 433 נשאל אוריך בין היתר על קידום תדמיתה של קטאר בישראל, על התשלומים שקיבל עבור עבודתו - ואם ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע שהוא מועסק על-ידי הקטארים.

בתחילת החקירה, כך דווח, טען אוריך שאינו זוכר מתי בדיוק סיים את עבודתו עבור קטאר, אך השיב "בוודאי, לא בישראל", כשנשאל האם המשיך גם אחרי 7 באוקטובר. לדבריו, הוא הפסיק את העבודה רק לאחר שאיינהורן - יועץ נתניהו לשעבר, שהוגדר עבריין נמלט - עדכן אותו שהפרויקט הסתיים.

בתחילת החקירה, כך דווח, טען אוריך שאינו זוכר מתי בדיוק סיים את עבודתו עבור קטאר, אך השיב "בוודאי, לא בישראל", כשנשאל האם המשיך גם אחרי 7 באוקטובר. לדבריו, הוא הפסיק את העבודה רק לאחר שאיינהורן - יועץ נתניהו לשעבר, שהוגדר עבריין נמלט - עדכן אותו שהפרויקט הסתיים.

בתחילת החקירה, כך דווח, טען אוריך שאינו זוכר מתי בדיוק סיים את עבודתו עבור קטאר, אך השיב "בוודאי, לא בישראל", כשנשאל האם המשיך גם אחרי 7 באוקטובר. לדבריו, הוא הפסיק את העבודה רק לאחר שאיינהורן - יועץ נתניהו לשעבר, שהוגדר עבריין נמלט - עדכן אותו שהפרויקט הסתיים.