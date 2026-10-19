יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, הודה בחקירתו כי סיים את עבודתו עם גורמים קטארים רק באמצע או בסוף 2024 - חודשים רבים אחרי טבח 7 באוקטובר. לפי דיווח הערב (שני) בחדשות 12 בחקירה בלהב 433 נשאל אוריך בין היתר על קידום תדמיתה של קטאר בישראל, על התשלומים שקיבל עבור עבודתו - ואם ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע שהוא מועסק על-ידי הקטארים.
בתחילת החקירה, כך דווח, טען אוריך שאינו זוכר מתי בדיוק סיים את עבודתו עבור קטאר, אך השיב "בוודאי, לא בישראל", כשנשאל האם המשיך גם אחרי 7 באוקטובר. לדבריו, הוא הפסיק את העבודה רק לאחר שאיינהורן - יועץ נתניהו לשעבר, שהוגדר עבריין נמלט - עדכן אותו שהפרויקט הסתיים.
כשנשאל האם דיווח לנתניהו על עבודתו, השיב בחקירה כי "אני לא מדווח לראש הממשלה על דברים שאני עושה. יש הבדל תהומי בין מה שקורה בחו"ל למה שקורה בארץ. כיועץ חיצוני אף פעם לא נדרשתי לגילוי נאות, לא הפריע לי הפרויקט של המונדיאל מלתקוף את קטאר מישראל".
נתניהו, נזכיר, טען בעדותו שלא ידע על כל קשר בין קטאר ליועצו - שהשתמש ב-ChatGPT בספטמבר 2024 בניסיון לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטאר, ולנסח מסרים שמיועדים לאזרחי ישראל, לקהילות יהודיות בעולם ולמובילי דעת קהל בארה"ב. אוריך מצידו הכחיש שפעל לקידום קטאר בישראל.