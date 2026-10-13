"כאבא של רוני, תצפיתנית אמיצה שהגנה בגופה ונפשה על תושבי העוטף וחיילי צה"ל ונשרפה בחיים, אני קורא לכל מי שמתעסק בהסברה של ישראל בעולם – קחו את דוחות הנתיחה הקשים ותעבירו אותם לשאר העולם, כדי שיבין מה היה כאן ואת גודל הזוועה", אמר. "לפעמים זו רק שערה, לפעמים קצה ציפורן ולפעמים גוש פחם. חשוב שכל העולם יראה וישמע".