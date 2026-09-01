ביום הראשון לשנת הלימודים החדשה, תלמיד בית ספר מרהט הותקף באכזריות על ידי קבוצת תלמידים, שהיכו אותו קשות וגרמו לו לחבלות. התקיפה האכזרית אף תועדה והסרטון הופץ ברשתות החברתיות.

ביום הראשון לשנת הלימודים החדשה, תלמיד בית ספר מרהט הותקף באכזריות על ידי קבוצת תלמידים, שהיכו אותו קשות וגרמו לו לחבלות. התקיפה האכזרית אף תועדה והסרטון הופץ ברשתות החברתיות.

ביום הראשון לשנת הלימודים החדשה, תלמיד בית ספר מרהט הותקף באכזריות על ידי קבוצת תלמידים, שהיכו אותו קשות וגרמו לו לחבלות. התקיפה האכזרית אף תועדה והסרטון הופץ ברשתות החברתיות.

על פי הערכות, התקיפה התרחשה בשל אירוע אחר - שבו התלמיד שהותקף היום תיעד אדם אחר במהלך תקיפה שעבר. היום, כמעשה תגמול, קבוצת התלמידים תפסה אותו, הכתה ותיעדה את המעשה.

על פי הערכות, התקיפה התרחשה בשל אירוע אחר - שבו התלמיד שהותקף היום תיעד אדם אחר במהלך תקיפה שעבר. היום, כמעשה תגמול, קבוצת התלמידים תפסה אותו, הכתה ותיעדה את המעשה.

על פי הערכות, התקיפה התרחשה בשל אירוע אחר - שבו התלמיד שהותקף היום תיעד אדם אחר במהלך תקיפה שעבר. היום, כמעשה תגמול, קבוצת התלמידים תפסה אותו, הכתה ותיעדה את המעשה.

אחד המורים אמר כי "בבית הספר קיוו לפתוח את שנת הלימודים באווירה רגועה וללא אירועי אלימות, אך האירוע הנוכחי חמור מאוד ומחייב התייחסות מיידית". לדברי אותו מורה: "חייבים לעמוד בתקיפות נגד מעשים כאלה ולא לחכות שהמצב יחמיר. לפני מספר חודשים אירע ברהט מקרה דומה שבו תלמיד הותקף, ואסור שהדברים האלה יהפכו לתופעה שגרתית".

אחד המורים אמר כי "בבית הספר קיוו לפתוח את שנת הלימודים באווירה רגועה וללא אירועי אלימות, אך האירוע הנוכחי חמור מאוד ומחייב התייחסות מיידית". לדברי אותו מורה: "חייבים לעמוד בתקיפות נגד מעשים כאלה ולא לחכות שהמצב יחמיר. לפני מספר חודשים אירע ברהט מקרה דומה שבו תלמיד הותקף, ואסור שהדברים האלה יהפכו לתופעה שגרתית".

אחד המורים אמר כי "בבית הספר קיוו לפתוח את שנת הלימודים באווירה רגועה וללא אירועי אלימות, אך האירוע הנוכחי חמור מאוד ומחייב התייחסות מיידית". לדברי אותו מורה: "חייבים לעמוד בתקיפות נגד מעשים כאלה ולא לחכות שהמצב יחמיר. לפני מספר חודשים אירע ברהט מקרה דומה שבו תלמיד הותקף, ואסור שהדברים האלה יהפכו לתופעה שגרתית".