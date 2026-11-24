"האינסטיקט האימהי שלי היה להבריח אותו כדי להגן על הילדים שלי", סיפרה בן שושן על רגעי האימה. "הוא היה מטר מהחדר של הילדה. פחדתי ורציתי לשמור עליה. המבטים שלנו הצטלבו, אני רצה אליו ותופסת אותו בחגורה. הוא מצליח להשתחרר ממני ויוצא מהחלון״.

"האינסטיקט האימהי שלי היה להבריח אותו כדי להגן על הילדים שלי", סיפרה בן שושן על רגעי האימה. "הוא היה מטר מהחדר של הילדה. פחדתי ורציתי לשמור עליה. המבטים שלנו הצטלבו, אני רצה אליו ותופסת אותו בחגורה. הוא מצליח להשתחרר ממני ויוצא מהחלון״.

"האינסטיקט האימהי שלי היה להבריח אותו כדי להגן על הילדים שלי", סיפרה בן שושן על רגעי האימה. "הוא היה מטר מהחדר של הילדה. פחדתי ורציתי לשמור עליה. המבטים שלנו הצטלבו, אני רצה אליו ותופסת אותו בחגורה. הוא מצליח להשתחרר ממני ויוצא מהחלון״.