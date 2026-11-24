מירי בן שושן (35), תושבת מרכז הארץ, מוצפת בחודש האחרון במחמאות לאחר ששיתפה ברשתות החברתיות סרטון שבו היא מתועדת מבריחה גנב שפרץ לביתה. "אני ובעלי שורדי נובה", היא סיפרה בשיחה עם ynet, "השינה שלי מאז לא טובה. כל רעש קטן מעיר אותי. באותו לילה שמעתי רעש על הפיגומים. הבניין שלנו עבר תמ"א. התעוררתי וקמתי מהמיטה לבדוק מאיפה הרעש ופתאום ראיתי שיש לי פורץ בבית".
בסרטון רואים כיצד הגנב נכנס מחלון הבית, ומתחיל לבצע סריקה. בן שושן שהגיחה לעברו במהירות גרמה לו לרוץ בחזרה אל החלון ולצאת ממנו, אלא שבעלת הדירה לא ויתרה, התכופפה מחלון הבית ואחזה בו בחוזקה, עד שהלה הצליח להימלט.
"האינסטיקט האימהי שלי היה להבריח אותו כדי להגן על הילדים שלי", סיפרה בן שושן על רגעי האימה. "הוא היה מטר מהחדר של הילדה. פחדתי ורציתי לשמור עליה. המבטים שלנו הצטלבו, אני רצה אליו ותופסת אותו בחגורה. הוא מצליח להשתחרר ממני ויוצא מהחלון״.
על השאלה מניין שאבה את הכוח הנפשי להתעמת עם הפורץ, היא משיבה: ״לא יודעת מאיפה האומץ שהיה לי - ברגע שמדובר בילדים שלי או בביטחון שלי כנראה פיתחתי איזשהו חוסן. בשבועיים הראשונים הייתי בהלם טוטאלי ולא הצלחתי לתפקד והיום אני צוחקת על זה. אני לא מבינה איך עשיתי את זה. לא יודעת מה חשבתי לעצמי אבל זה כנראה אינסטינקט הישרדותי. בגלל מה שעברתי בנובה זה גרם לי להיות יותר דרוכה. אני מאוד אהבתי את השינה שלי לפני שלוש שנים, אבל עכשיו מתעוררת מכל רעש קטן".
בן שושן ובעלה הגיעו למסיבת הנובה בשעות הבוקר המוקדמות של 7 באוקטובר. "אני ובעלי הגענו בחמש וחצי בבוקר למסיבת הנובה. נכנסנו לרחבה ואמרנו שלום לחברים ואז התחיל הבלאגן והחלטתי שאני רוצה הביתה. עלינו לרכב ולא הצלחנו לצאת בגלל האזעקות והיה פקק.
"לא חששתי לגניבה אלא לגרוע מכל - חששתי לחיי הילדים שלי"
"התחלנו לצאת וקיבלנו טלפונים מחברים שירו עליהם. החלטנו לנסוע לחלץ זוג חברים שירו להם על הרכב בכפר עזה. בהשגחה פרטית חלפנו את המחבלים לא קרה כלום. נסענו וראינו גופות ואת כל הזוועות. ליד קיבוץ סעד לא נתנו לנו להמשיך וחברים שלנו הגיעו לשם ואז התחיל מסע הבריחה שלנו עד שהגענו הביתה".
מאז אותה שבת, היא מתמודדת לדבריה עם השלכות הטראומה, והפריצה האחרונה החזירה אותה לתחושות הקשות. |מאז יש את הפחד, חוסר שינה, ובכלל התמודדות עם הפוסט טראומה. הפריצה הזו החזירה אותי אחורה. שבועיים לא קמתי מהמיטה. לא חששתי לגניבה אלא חששתי לגרוע מכל - חששתי לחיי הילדים שלי".
בעקבות האירוע החליטה לפרסם את הסרטון בתקווה שהציבור יסייע באיתור הפורץ. "פרסמתי כדי שזה יגיע לידיים הנכונות. הטלפון הראשון שעשינו היה למשטרה והם לא מצאו אותו וסגרו את התיק מחוסר ראיות ואז קיבלתי החלטה לפרסם את זה ברשתות ואולי מישהו יזהה את הפורץ והמשטרה תעשה משהו ואז זה התפוצץ ברשת ברמה שלא ציפיתי".
מאז הפרסום היא מקבלת תגובות רבות ותמיכה. "קוראים לי גיבורה ואני מקבלת מאז הרבה מחמאות. זה נותן הרגשה טובה וזה מעודד כי בשבועיים הראשונים הייתי באאוט שאין לתאר וזה ממש מחמם את הלב".