בית משפט השלום בראשון לציון גזר עונשי מאסר על שתי המטפלות במעון הפרטי "נולד כוכב" בגדרה, שהורשעו בעבירות אלימות כלפי פעוטות בני שנתיים עד שלוש שהיו תחת השגחתן. מטפלת נוספת נידונה למאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות. הנאשמות, יפה מהרי, אור אשטמקר ולילך אשכנזי הורשעו, כל אחת לפי חלקה, בעבירות תקיפה רבות כלפי יותר מ-13 פעוטות. על מהרי נגזרו 12 חודשי מאסר בפועל ופיצויים לפעוטות שנפגעו בסך 21 אלף שקלים. על אשטמקר נגזרו 20 חודשי מאסר בפועל ופיצוי בסך של 47 אלף שקלים. על אשכנזי נגזרו תשעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ופיצוי של 6,000 שקלים.