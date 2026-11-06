תוצאות הבחירות מחייבות אותנו לעצור ולחשוב מחדש על הכוח המרכזי שצריך להניע את מדינת ישראל בשנים הקרובות. לא עוד מאבק בלתי פוסק על שלטון, לא עוד הישרדות פוליטית ולא עוד חישובים קואליציוניים קצרי טווח. הגיע הזמן להציב יעד לאומי אחד, ברור ומוסכם, שסביבו תיבנה המנהיגות הבאה של ישראל. היעד הזה פשוט, יסודי ובלתי מתפשר: להבטיח את ביטחונה, את המשך קיומה ואת עתידה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי.

ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. משמעות הדבר היא שזכויות הלאום וההגדרה העצמית הלאומית במדינה הזאת נתונות לעם היהודי. לצד זאת, לכל אזרחי המדינה, ללא הבדל דת, גזע או מין, חייבות להיות זכויות אזרחיות מלאות ושוות. אין כאן סתירה. ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה במובן האזרחי המלא, אך לא מדינת כל לאומיה.

אין זו תפיסה גזענית, אין בה טענה לעליונות יהודית ואין בה שלילת זכויותיו של איש. זו מסקנה היסטורית, מוסרית וקיומית. העם היהודי נרדף במשך אלפי שנים. שליש ממנו הושמד בשואה בידי גרמניה הנאצית, וגם כיום יהודים נרדפים, שנואים ומאוימים, בעוד מדינות וארגונים מצהירים בגלוי על רצונם להשמיד את ישראל ואת העם היהודי.

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מדינה יהודית עצמאית וריבונית אינה פריבילגיה. היא צורך קיומי. היא הערובה לכך שלעם היהודי יהיה תמיד מקום שבו יוכל להגן על עצמו, לקבוע את גורלו ולהבטיח את עתידו. כדי להבטיח את היעד הזה אנחנו זקוקים למנהיגות אמיצה. מנהיגות שמסוגלת להניח בצד חשבונות פוליטיים, יריבויות אישיות ושיקולי הישרדות. מנהיגים שרואים את עתיד המדינה ואזרחיה לפני עתידם הפוליטי.

מכאן אני מבקש לפנות באופן אישי לחברי, גדי איזנקוט, שאותו אני מעריך ומוקיר. גדי, אל תחפש את הדרך המסובכת לראשות הממשלה. אל תנסה לבנות עוד ועוד חיבורים פוליטיים, להמתין לסקרים או לנסות לנצח את המערכת הפוליטית באמצעות תמרונים. לך לשבת עם בנימין נתניהו. הנח על השולחן הצעה פשוטה, אמיצה והיסטורית: נתניהו יביא מפלגה אחת, אתה תביא מפלגה אחת. תקומו יחד ותקימו ממשלה לאומית רחבה, יציבה ומתפקדת. בהמשך, אם ירצו מפלגות וגורמים נוספים להצטרף, הדלת תהיה פתוחה.

במציאות פוליטית כזאת אתה תוכל להביא את נפתלי בנט, ונתניהו יוכל להביא את בצלאל סמוטריץ’. לא מתוך הסכמה על כל דבר ולא מתוך ויתור על עמדות, אלא מתוך הבנה שיש משימה לאומית גדולה יותר מכל מחלוקת מפלגתית.

גדי, אני מציע מתווה ברור לחלוקת האחריות: נתניהו יוביל את הממשלה בשנתיים הראשונות, ואתה תכהן כשר הביטחון וכסגן ראש הממשלה. לא תתקבל החלטה אסטרטגית משמעותית הנוגעת לביטחון המדינה וליחסיה הבינלאומיים ללא מעורבותך והסכמתך

אני מציע מתווה ברור לחלוקת האחריות: נתניהו יוביל את הממשלה בשנתיים הראשונות, ואתה תכהן כשר הביטחון וכסגן ראש הממשלה. לא תתקבל החלטה אסטרטגית משמעותית הנוגעת לביטחון המדינה וליחסיה הבינלאומיים ללא מעורבותך והסכמתך במסגרת ההסכמות הקואליציוניות. אתה תהיה שותף מלא להובלת המדינה, תייצג אותה יחד עם ראש הממשלה מול הממשל האמריקאי ותהיה שותף מרכזי בעיצוב מדיניות החוץ והביטחון. לא באמצעות אחרים ולא באמצעות שליחים.

במהלך השנתיים האלה תיבנה העברת הנהגה מסודרת. תלמד, תוביל, תתנסה ותכין את עצמך לקבלת האחריות הלאומית העליונה. בתום התקופה תעבור אליך הנהגת המדינה, ותוכל להוביל אותה אל מול האתגרים העצומים שמחכים לה מבית ומחוץ.

עבור נתניהו, זו יכולה להיות הזדמנות היסטורית לסיים את כהונתו בדרך מכובדת: לא מתוך תבוסה, לא מתוך כפייה ולא מתוך מאבק על הישרדות, אלא מתוך בחירה להעביר את הלפיד לדור הבא ולהבטיח את המשכיותה של המנהיגות הלאומית.

אינני מתעלם מהמשקעים, מהחשדנות ומהמחלוקות העמוקות בין הצדדים. אני גם יודע שמדובר בהצעה שתדרוש מכל אחד מכם ויתורים לא פשוטים. אבל מנהיגות נבחנת בדיוק ברגעים כאלה. לא ביכולת לנצח את היריב הפוליטי, אלא ביכולת לזהות את השעה הלאומית ולפעול למענה.

ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים, מדיניים, כלכליים וחברתיים מהמורכבים בתולדותיה. היא זקוקה לשיקום האמון בין האזרחים למוסדות המדינה, לחיזוק החברה הישראלית, לבניית עוצמה כלכלית, להעמקת הברית עם ארצות הברית וליצירת מציאות אזורית בטוחה ויציבה יותר. אין לנו את הפריבילגיה לבזבז עוד שנים במאבקים פנימיים ובחשבונות אישיים. איזנקוט, נתניהו – ההיסטוריה אינה זוכרת רק את מי שניצח בבחירות. היא זוכרת גם את מי שידע לזהות את הרגע שבו האינטרס הלאומי מחייב אותו לפעול אחרת מכפי שתכנן.

לפעמים המנהיגות הגדולה ביותר אינה נמדדת ביכולת לתפוס את השלטון, אלא בנכונות לחלוק בו, להעביר אותו ולהבטיח את עתידה של המדינה

לפעמים המנהיגות הגדולה ביותר אינה נמדדת ביכולת לתפוס את השלטון, אלא בנכונות לחלוק בו, להעביר אותו ולהבטיח את עתידה של המדינה. הגיע הזמן להפסיק לחשוב רק במונחים של מי יהיה ראש הממשלה הבא, ולהתחיל לחשוב מי יבטיח שתהיה כאן מדינה חזקה, בטוחה ויהודית גם בעוד 50 שנה.