בליל שבת האחרון מישהו בסביבת איזנקוט שתה מיץ אומץ ושידל את הבוס להוציא הודעה נחרצת במיוחד שהשבוע הוא יפעל להקמת ממשלת חירום (ממשלת מיעוט בתמיכת או הימנעות המפלגות הערביות) ובוא נראה מי מכם (ליברמן ובנט) גבר מספיק כדי לא להצטרף אלי. עברו בסך הכל 24 שעות מרגע פרסום ההודעה, וכל האוויר יצא מהבלון האינפנטילי הזה. מישהו אולי אכל תרד, אבל שכח שהוא לא פופאי.

מותר - ולפעמים זה נבון - לאתגר את היריבים הפוליטיים שלך במהלכים קיצוניים ומאוד נחרצים. אבל רציתם לשחק פוקר? בואו תחשפו את הקלפים שלכם. לאיים עם אקדח קפצונים זה לא נבון, במיוחד כשליריבים שלך יש עוד המון זמן למלא תחמושת ולך תיכף נגמר המנדט מהנשיא.

בנט ואיזנקוט בהשבעת הכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בנט את ליברמן צריכים להיות דבילים גמורים כדי לקפוץ על העגלה הרעועה שאיזנקוט מנסה להעמיס אותם עליה. ממשלת מיעוט שמוקמת בקולות של 19 ח"כים שרבים - מהם שונאי המדינה בגלוי, במוצהר ואף בגאווה - יהיה אקט של התאבדות פוליטית. ליברמן מבין את זה, בנט נאלץ להבין את זה, ובסביבת איזנקוט להוטים מדי להחליף את נתניהו מכדי שיהיה באפשרותם להבין את זה.

ליברמן לא יזרוק לאסלה 40 שנות קריירה וחלום לראשות ממשלה כדי לשבת תחת איזנקוט בממשלה שאחמד טיבי יהיה זה שימשוך בחוטיה. הוא כבר הכריז על עצמו כבעל הבית של הכנסת, מה שחסר לליברמן זה שטיבי יהיה גם בעל הנכס בממשלה. אצל בנט הדברים אמנם מורכבים יותר: הוא ראה עצמו כמנהיג החדש של גוש השינוי, שבר חזק לשמאל, התחתן עם לפיד והביא רשימה שבקפלן היו מוחאים לה כפיים, אבל יש דברים שאפילו אצלו לא עוברים. המשותפת זה לא רע״ם, ובנט לא דביל.

תוצאות הבחירות הסתיימו באי ניצחון, לאף אחד מהצדדים. מבאס? תתגברו, תתמודדו. לנסות ולכפות קונסטרוקציות פוליטיות ש״השותפים״ הפוליטיים שלך יכנעו להם מפני הפחד של בחירות נוספות זו לא אסטרטגיה פוליטית, זו סתם ילדותיות. מה תהיה התוחלת של ממשלה כזו? שנה? שנה וחצי? וזה בתסריטים האופטימיים ביותר, בינתיים יתקבע נראטיב שיקבור קבורת חמור את רעיון ממשלת השינוי/תיקון/ריפוי/שיקוי.

מה שנעשה בימים האחרונים בעניין מינויו של מתן כהנא ליו״ר הכנסת, יהיה טיפה בים של תעמולה אפקטיבית על ראשם של אלו שיקימו ממשלת מיעוט-ערבים

מה שנעשה בימים האחרונים בעניין מינויו של מתן כהנא ליו״ר הכנסת, יהיה טיפה בים של תעמולה אפקטיבית על ראשם של אלו שיקימו ממשלת מיעוט-ערבים. גוש נתניהו ניצח את בחירות 2022 עקב כישלונה של ממשלת השינוי שנתמכה רק על ידי רע״ם, מה נראה לכם תהיה תגובת הנגד האלקטורלית לממשלת איזנקוט-המשותפת? זה לא ייעצר ב64 מנדטים, זה יהיה הרבה יותר.

נכון, אם נתניהו היה זקוק לאצבעות המפלגות הערביות הוא לא היה מהסס להקים איתן ממשלה, לחלק תיקים נדיבים, להישיר מבט למצלמה ולבשר לאומה שאל מול האתגרים הכבירים שלפנינו יש הכרח אמיתי לשילוב 21% מהאזרחים ברשות המבצעת על כל שלוחותיה. מה לעשות, גוש השינוי אינו נתניהו. מבאס? תתגברו, תתמודדו. אי אפשר להנדס לאחור 30 שנה של מריבות פנימיות, סכינים בגב והכתרה ומחיקה של משיחים פעם אחרי פעם ואז לצפות שגם לכם יהיה ביבי משלכם.