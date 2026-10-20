צוות טקילה הוקפץ, עומסים חריגים נרשמו בכביש 1, נהגים מבוהלים תיעדו, בשב"כ ובמשטרה כבר הכריזו על מעצר "חשודים במעורבות בתכנון פיגוע" - אך כעת מתברר: ייתכן שמדובר במעצר בעקבות דיווח שקרי.
בזירה לא אותר נשק או אמל"ח, ובשב"כ מבהירים שמבחינתם הסיפור עדיין פתוח. היום אף הודיעו במשטרה כי בוצע בלילה "מעצר דרמטי נוסף באזור הומה אדם במרכז הארץ", הקשור למעצר החשודים בתכנון פיגוע.
עוד ציינו במערכות האכיפה כי "בעקבות מידע מודיעיני של שב״כ על כוונה לבצע פיגוע, נעצרו אתמול בלילה באזור לטרון שני החשודים המרכזיים בידי צוות לוחמים משולב של לוחמי ימ״מ ושב״כ.
"לאחר המעצר ובמהלך תחקור ראשוני בשטח, התברר כי קיים חשוד נוסף, שעל פי החשד שימש כסייען של השניים. בעקבות המידע הוקפצו כוחות ימ״מ ומשטרה למרכז הארץ וביצעו את מעצרו באזור מרכזי". אך במהלך החקירה התברר כאמור - ייתכן שהמעצרים בוצעו בעקבות דיווח שווא.