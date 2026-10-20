צוות טקילה הוקפץ, עומסים חריגים נרשמו בכביש 1, נהגים מבוהלים תיעדו, בשב"כ ובמשטרה כבר הכריזו על מעצר "חשודים במעורבות בתכנון פיגוע" - אך כעת מתברר: ייתכן שמדובר במעצר בעקבות דיווח שקרי.

צוות טקילה הוקפץ, עומסים חריגים נרשמו בכביש 1, נהגים מבוהלים תיעדו, בשב"כ ובמשטרה כבר הכריזו על מעצר "חשודים במעורבות בתכנון פיגוע" - אך כעת מתברר: ייתכן שמדובר במעצר בעקבות דיווח שקרי.

צוות טקילה הוקפץ, עומסים חריגים נרשמו בכביש 1, נהגים מבוהלים תיעדו, בשב"כ ובמשטרה כבר הכריזו על מעצר "חשודים במעורבות בתכנון פיגוע" - אך כעת מתברר: ייתכן שמדובר במעצר בעקבות דיווח שקרי.