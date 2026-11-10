ארצות הברית תציין מחר (יום ד') את "יום הווטרנים", היום שבו האמריקנים מוקירים את החיילים ששירתו בכוחות המזוינים, אבל לקראת הטקסים השנתיים יש מי שרוצים להזכיר לציבור גם את תרומתו המאוד-חלקית – אם להתנסח בעדינות – של הנשיא דונלד טראמפ לצבא האמריקני.

גלריה טראמפ המפוסל בוחן את כף רגלו, ב"פסל החייל הרגלי" ( צילום: REUTERS/Annabelle Gordon )

עורך הדין שהסתכסך סיפר שטראמפ אמר לו: "אתה חושב שאני טיפש? לא התכוונתי לנסוע לווייטנאם" ( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ב"נשיונל מול" בוושינגטון הבירה הוצב אתמול פסל מוזהב בדמותו של טראמפ, ובו הוא מוצג יושב על כן גרניט ובוחן את כף רגלו הימנית אחרי שחלץ את נעלו. הסצנה המונצחת בפסל אינה מקרית: זהו לעג ברור לדיווחים שלפיהם בשנת 1968 פודיאטור (רופא לענייני כף הרגל) מרובע קווינס בניו יורק, ד"ר לארי בראונשטיין, שהיה שוכר בנכס של משפחת טראמפ, אבחן דורבן ברגלו של הנשיא-לעתיד, וכך סיפק לו עילה שלא להישלח למלחמת וייטנאם.

בשנת 2018 פרסם "ניו יורק טיימס" כתבה שלפיה ד"ר בראונשטיין רשם את חוות הדעת כדי "לעשות טובה" לאביו של טראמפ. בשנים שלפני כן קיבל טראמפ ארבע דחיות מגיוס למלחמה בווייטנאם משום שלמד אז באוניברסיטה, והאבחנה של הרופא אפשרה לו לקבל את הדחייה החמישית, כשלימודיו האקדמיים כבר לא אפשרו לו זאת. לימים, בשנת 2019, חיזק את הטענה הזו עורך דינו לשעבר של טראמפ מייקל כהן, שהסתכסך איתו: כהן אמר אז בעדות בקונגרס כי אין כל תיעוד לכך שטראמפ קיבל אי פעם טיפול לדורבן ברגל, וכי טראמפ עצמו אמר לו פעם "אתה חושב שאני טיפש? לא התכוונתי לנסוע לווייטנאם".

הקמע "טואי" ליד הפסל בוושינגטון. "אני הבוהן העצומה ביותר. הבוהן הכי גדולה שמישהו אי פעם ראה" ( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: REUTERS/Annabelle Gordon )

"חייל ברוחו שצעד אל קווי החזית של ההשתמטות מגיוס חמוש באבחנה מושלמת". הלוחית על הפסל ( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הפסל שהוצב אתמול, ושנושא את השם The Foot Soldier (בתרגום חופשי: "חייל רגלי" או "חייל כף הרגל"), הועמד מול גן הפסלים של הגלריה הלאומית לאומנות, ועל לוחית שהוצמדה לבסיסו נכתב: "אנו מוקירים את שירותו והקרבתו של מפקדנו העליון, דונלד ג'יי. טראמפ. הוא חייל ברוחו, אשר צעד אל קווי החזית של ההשתמטות מגיוס, חמוש באבחנה מושלמת של דורבן ברגל. אנו מצדיעים למנהיג שיודע שאי אפשר לאיית 'הקרבה' (Sacrifice) בלי האות I ('אני'), וללוחם שמזכיר לנו שלפעמים כשקוראים לך לקום ולהתייצב, הכי טוב פשוט לשבת ולהניח לרגליים לנוח". בכיתוב נוסף שהוצמד לפסל צוטט פוסט שפרסם טראמפ בשנת 2013 ושבו נכתב: "אני יכול להיות מאוד צבאי".

קולקטיב האומנות "לחיצת היד הסודית" שהציב את הפסל מסר: "בעוד הנשיא ממשיך לנהל מלחמה ומאיים במלחמות חדשות, הגיע הזמן להביט לאחור אל תקופה שבה דונלד טראמפ היה עושה כל מה שנדרש כדי להישאר מחוץ לשדה הקרב". למעמד חשיפת הפסל אתמול נשלח גם קמע בצורת בוהן בשם "טואי" (Toey), ובשיחה עם "וושינגטון פוסט" חיקה מפעילו את שפתו של טראמפ והתלוצץ: "אני הבוהן הכי גדולה. הבוהן העצומה ביותר. ענקית. הבוהן העצומה ביותר. הבוהן הכי גדולה שמישהו אי פעם ראה".

( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

הדיווחים על התחמקותו לכאורה של טראמפ מכל גיוס למלחמת וייטנאם לפני כ-60 שנה עלו לדיון ציבורי שוב ושוב מאז הריצה הראשונה שלו לנשיאות ב-2016, לא רק בשל המלחמות שאליהן שלח הוא עצמו חיילים אמריקנים, האחרונה שבהן באיראן, אלא גם בשל הבוז שבו דיבר לעתים על גיבורי צבא אמריקנים, ובראשם הסנאטור המנוח ג'ון מקיין, ששרד עינויים בשבי במלחמת וייטנאם ולימים הפך לאחד ממבקריו החריפים בתוך המפלגה הרפובליקנית.