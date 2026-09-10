הם גרים באותה העיר, באותה שכונה ולפעמים אפילו דלת ליד דלת. אז איך בכל זאת הדעות שלהם הפוכות לגמרי? לפני כשבוע, בכתבה מיוחדת שהעלנו כאן ב-ynet, חזרנו אל נתוני ההצבעה בערים ה"סגולות", אלה שחזו את תוצאות הבחירות לפי גושים כמעט במדויק. בסדרת כתבות חדשה - 50:50 - נגיע אל המוקדים האלה בדיוק. היישובים שמתחלקים חצי-חצי בהצבעה בבחירות, ומשקפים אולי בצורה הטובה ביותר את פילוח ההצבעות בישראל כולה.

בשבועות הקרובים נצא, גל גנות ויאיר קראוס - הפכים בעצמנו - למסע בין ערי "קו המשווה". אלה ערים שבבחירות האחרונות נתנו מחצית מהמצביעים בהן את קולם למפלגות שמרכיבות את הקואליציה, ומחציתם למפלגות שנמצאות באופוזיציה. ביקשנו לבחון האם תושבים בהן שינו את עמדתם, ומתכוונים להצביע אחרת. אם השתנינו במשהו בעקבות האירועים בארבע השנים האחרונות, ובפרט מאז 7 באוקטובר 2023, כנראה שנוכל למצוא בערים האלו את התשובה.

עיר חצויה: משאל הרחוב ביהוד ( צילום: מיקי שמידט )





"נתניהו נותן לי ביטחון" VS "לא רוצה מדינה פנאטית"

בבחירות האחרונות תושבי יהוד התחלקו באופן כמעט שוויוני - 8,505 הצביעו למפלגות הקואליציה כיום, ומולם 8,561 הצביעו למפלגות האופוזיציה - 56 אנשים בלבד יותר.

את אסתר חולי (75), אנחנו פוגשים בבית הקפה מאחורי פלאפל ציון, והיא מסבירה שהדאגות כאן נותרו לחיים עצמם. "כשאני רואה אותו, הוא נותן לי ביטחון", העידה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלמפלגה בראשותו הצביעה גם בבחירות הקודמות. "למרות שבדיעבד אני לא מרגישה שהממשלה עשתה את מה שהיא התחייבה, ולא נתנה לי את מה שאני רוצה", הוסיפה מיד אחרי.

בפועל, היא מתוסכלת מיוקר המחייה, היחס לדור השלישי והשתמטות חרדים שאינם תלמידי ישיבות. "אחרי מה שקרה אני חושבת שכולם צריכים לתרום למען המדינה", אמרה. מבחינת אסתר, חובת הממשלה שתיבחר גם לחקור את אירוע 7 באוקטובר. על השאלה האם הוועדה צריכה להיות בהכרח ועדת חקירה ממלכתית היא השיבה: "לא משנה לי מי יחקור, העיקר שיבדקו ולא נחזור על אותן הטעויות".

ומי אם לא נתניהו? "ליברמן יכול להיות ראש הממשלה".

באותו מקום בדיוק אנחנו פוגשים את מיכל זוהר (41), שהצביעה בבחירות האחרונות ליש עתיד, ומעידה שגם היא - כמו רבים ממצביעי האופוזיציה שהעניקו למפלגתו של יאיר לפיד לא פחות מ-24 מנדטים - מתוסכלת מהביצועים של המפלגה בפועל. "הרבה כמוני ויתרו על הקול האמיתי שלהם, שזה השמאל הציוני. הצבענו למתמודד שיש לו הכי הרבה סיכויים להחליף אותו (נתניהו), ואף אחד מהם לא באמת עשה שום דבר ", היא אומרת לנו השבוע.

אחרי שבעבר הצביעה גם לעבודה, בבחירות הקרובות היא "תחזור לשורשים" - ותצביע לדמוקרטים. "יאיר גולן הוא מישהו שאכפת לו מהמדינה ותרם לה. האם גם לו יש מגרעות? לכולם יש", ציינה. האכזבה שלה מהאופוזיציה נובעת לטענתה להתנהלות פסיבית לתפיסתה. "לא זוכרת מתי פעם אחרונה מישהו מהם דיבר על מה יקדמו במקום 'רק לא ביבי'".

"אני רוצה מדינה דמוקרטית יהודית, אבל לא מיליטנטית ולא פנאטית. לא אזרוק פה את המילה 'שלום'. כי אנשים יגלגלו עיניים, אבל כן לנסות לחתור לפתרון שלא כולל מלחמות, שלא כולל דם, שלא כולל הרוגים. לא כי אכפת לי מהם - כי אכפת לי מאיתנו".

את מאמינה בשלום? גם אחרי 7 באוקטובר? "אני לא אומרת שלום, אני אומרת שצריך לחתור לפתרון. לא אומרת להניח את הנשק, אבל יש פה ממשלה שבמשך 20 שנה לא חתרה לכלום. אנשים רעים יש בשני הצדדים, ואתה הריבון, אז האחריות היא עליך. לא מתוך מחשבה עליהם, מתוך מחשבה עלינו. אני לא רוצה שהילדים שלי יהרגו יותר".

גלריה "נתניהו לא נציג של כלום. הדבר היחיד שהוא חושב עליו - עצמו" ( צילום: מיקי שמידט )

תעדיפי ממשלה עם חרדים או ערבים? "ערבים", ענתה בלי להסס. "לא שאין מה לתקן בצד שלהם, אבל ערבים לא מנסים לשנורר כספים ולהכתיב לי איך לחיות את חיי. עוצמה יהודית, ציונות דתית, יהדות התורה - אין לי שום דבר במשותף עם האנשים האלה, הם לא יהודים בעיניי, הם לא ישראלים בעיניי, הם פנאטים, ואין לי שום דבר במשותף".

מה יש לך להגיד למי שיצביע לליכוד אחרי המחדל? "שיהיה להם בהצלחה", סיננה בציניות. " בפעם הבאה שיקרה 7 באוקטובר, שתהיה מלחמה מאיראן, או שהבית שלהם ייהרס והממשלה לא תעזור - שלא יבכו. אותו דבר אני אומרת לתושבים של קריית שמונה ונתיבות. הם כביכול אומרים שהליכוד מייצג את הפריפריה. אבל הם לא מעניינים אותו. אנשים שוכחים, יש להם זיכרון של דג . הוא לא עושה עבורכם כלום, הוא לא נציג הפריפריה, הוא לא נציג המדוכאים, הוא לא נציג המזרחים, הוא לא נציג של כלום. הדבר היחידי שהוא חושב עליו זה על עצמו".

אני רוצה שתחשבו טוב טוב על העתיד שלכם. על סגירת החודש, על העתיד של הילדים שלכם, של הנכדים שלכם, על איזה מדינה אתם רוצים להעניק להם, גם מבחינת חינוך, גם מבחינת בריאות, ואתם לא חייבים להסכים עם הדעות שלי, אבל באמת תסתכלו עמוק עמוק בפנים ותשאלו את עצמכם אם האנשים שנמצאים בקואליציה כבר 20 שנה, ב-20 שנה האחרונות, עשו משהו אחד עבור שיפור החיים שלו".

כמורה לאנגלית, מיכל קובעת כי הנושא החשוב ביותר שעליו צריכה להיות מערכת הבחירות הוא כמובן החינוך. "הדורות פה גדלים אנאלפבתים, בלי שום ידע, סקרנות ללמוד, לשאול שאלות, לא מלמדים אותם להיות ביקורתיים, לחשוב באופן יצירתית", היא אומרת בצל הציונים העגומים במבחני פיז"ה והמיצ"ב שפורסמו השבוע.

שינויים גם בתוך הגושים: "בן גביר קיצוני יותר, אבחר בו"

לא רחוק משם, שתי צעירות סיימו בדיוק אימון פילאטיס. "תמיד הייתי בימין, ונשארתי בדעה שלי", סיפרה נועה יעקב (24), סטודנטית לפסיכולוגיה וכלכלה. "הצבעתי לביבי ואחרי 7 באוקטובר אבחר בבן גביר. ביבי הוא ימין, אבל בן גביר קיצוני יותר. הוא מאוד קיצוני. אוהבת את הדעות שלו, ובעד עונש מוות למחבלים".

נועה מודה שהיא "לא הכי מרוצה מתפקיד הממשלה", אבל שמחה שהמחדל קרה דווקא תחת ממשלת ימין. אם הבחירות היו יום למחרת הטבח היא כנראה הייתה פועלת אחרת. " אמרנו לעצמנו שאנחנו לא נצביע למי שמעורב באירוע הזה, אבל בסופו של דבר הזמן עשה את שלו . ביבי הוא אחד שאפשר לסמוך עליו, זה היה קורה במשמרת של כל אחד אחר", היא קובעת.

סיגל חיימוב (24), סטודנטית לראיית חשבון, תצביע שוב לליכוד. "שמתי ביבי - ואשים שוב", היא מציינת, "אני לא חושבת שיש מישהו שהוא יותר מתאים ממנו, סומכת עליו". היא מוסיפה שככה יפעל גם אביה, שמנהל את המשתלה ממול. בפעם היחידה ששינתה את בחירתה, התאכזבה. "הצבעתי בנט בעבר. אין סיכוי שאתן לו עוד הזדמנות".

נועה, מה השתנה מבחינתך מ-8 באוקטובר? "מה שמרגיש באותו רגע זה לא בהכרח הדבר הנכון. הרגשתי שצריך שינוי, אבל יכול להיות שבהמשך הוא היה מתגלה כדבר לא נכון, שנבע מאימפולסיביות".

מבחינת סיגל, מחדל 7 באוקטובר הוא לא כשל של הממשלה לבדה: "הממשלה אחראית לטפל בזה, כי אין מישהו אחר שיטפל בזה חוץ מהם, אבל זה לא עליהם, הם לא אשמים בזה". הבחירה שלה שוב בליכוד, נובעת מהעובדה שאף שם של שחקן חדש בזירה הפוליטית לא תפס אותה. "יש כאלו שאני יכולה להסכים עם הדעה שלהם, אבל הם לא יכולים לייצג אותנו בעולם. לביבי יש אופי של מנהיג".

שתיהן מסכימות כי הבחירות צריכות להתמקד ביוקר המחייה. "אנחנו רוצות להמשיך לגור בעיר שלנו, אבל זה כבר כמעט לא אפשרי". סיגל הוסיפה שעבורה גם הבטחת שיקום הצפון חשובה. "תושבי אזור הצפון מפונים כבר המון זמן ולא מתייחסים לזה. אני חושבת על הילדים ששם, הם יהיו אבודים, לא הייתה להם ילדות כמו שצריך".

הדור הצעיר יחולל מהפך? "המבוגרים פוחדים משינויים"

עדי בוקובזה (28) נולדה בגן יבנה, שם גדלה עד גיל 12 - ועברה עם משפחתה לרמת השרון. בהמשך עברה להתגורר ביהוד, עד שבגיל 27 עזבה את בית הוריה ועברה לרמלה. "רציתי דירת 3 חדרים, מבלי לגמור את עצמי ברמת העלויות של המחייה", ענתה על הנושא שיכריע עבורה את הבחירות, עוד לפני שנשאלה.

בבחירות הקודמות היא לא הצביעה, חשבה שאין משמעות לקול שלה. אבל אחרי טבח 7 באוקטובר, היא מבטיחה שתגיע לקלפי. "דעתי לא השתנתה בהרבה. גם לפני המלחמה לא הייתי 'טים ביבי', והיום שמחה שיש נבחר ציבור שאני יכולה לתת בו אמון. אצביע לאיזנקוט".

"גם לפני המלחמה לא הייתי 'טים ביבי'" ( צילום: מיקי שמידט )

הרבה מספרים לנו שהם נשארו באותו המקום, גם אחרי 7 באוקטובר. "לאנשים קשה מאוד עם שינויים. הדור הצעיר מכוון לשינוי, כי אנחנו חושבים על העתיד שלנו. הדור הבוגר יותר פוחד משינויים. אני מקווה שהשינוי יקרה, ובעיקר מקווה שלא ניפול עוד פעם".

כשנשאלה שוב על הנושא של הבחירות, אמרה לאחר לבטים כי הסיבה המרכזית להצביע היא סוגיית הגיוס והשוויון בנטל. " איבדתי לא מעט חברים. עצם זה שיש אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה שבכלל לא מתגייס וגם מתגאה בזה שהוא לא מתגייס - אני חושבת שזה נושא שהוא חם. מאוד עצוב שזה לא מובן מאליו לתרום למדינה ".

לצד הנושא הביטחוני, גם סוגיית יוקר המחייה כאמור משמעותית עבורה. "נורא קשה לחיות פה. עזבתי את הבית של אימא שלי בגיל 27, כי לא ידעתי איך אחזיק בית לבד. כל החברים שלי באותו המצב. אנחנו מרוויחים יפה, ועדיין זה מאוד מאוד קשה. הפערים בין הדור הוותיק, שכבר יש לו נכסים, לבין לצעיר הולכים וגדלים יותר ככל שהזמן עובר, וזה ניכר".

להצביע כמו אבא: "כולם פה יצביעו ליכוד"

מרקו אוחיון (77) נולד במרוקו, עלה ארצה לבדו בגיל 16 והשתקע ביהוד. בבחירות האחרונות, כמו בשנים לפני כן - הצביע לליכוד. "נכוויתי מהמערך כשהגעתי ארצה. הייתי ללא הורים, לבד לגמרי, תמים וביישן. ביום הראשון שהגעתי כייסו אותי בסכום כסף גדול, השאירו אותי עם מכנסיים וחולצה. ולא יודע את השפה, לא יכולתי לבקש עזרה", הוא משחזר.

זו הטראומה שעיצבה את הבחירה שלו לאורך כל חייו. "המערך לא שלחו אותי למסגרת, לא דאגו לי, נשארתי בלי אוכל ומים. מאז אני בוחר תמיד רק בליכוד".

"7 באוקטובר קרה בגלל אנשים שהפקירו את המדינה, השמאלנים". מרקו אוחיון ( צילום: מיקי שמידט )

יצחק נוטה ליאיר גולן. "אין אצלו חתול בשק" ( צילום: מיקי שמידט )

אתה מרוצה מהמצב היום? "כן. לא עזבתי את ההורים במרוקו, בשביל לבוא לפה ולקבל ממשלה שדואגת לערבים ".

לתפיסתו, נתניהו לא אשם ולא אחראי ל-7 באוקטובר. "זה לא שייך למפלגות, זה קרה בגלל אנשים שהפקירו את המדינה, השמאלנים", הוא אומר בנחרצות. ונתניהו? "הוא חף מפשע, לא הודיעו לו".

גם בבחירות הקרובות, בוודאי לא תופתעו, הוא יצביע לליכוד - וכך גם כל משפחתו. "הילדים והנכדים גם יילכו עם הליכוד, כי זה מה שהם ראו בבית", הסביר. לדבריו, מי שמצביע לגוש השינוי מצביע לממשלה עם ערבים: "זה לא מתאים לנו".

מולו במאפייה השכונתית התיישב יצחק ניצן (74), שההצבעה שלו גם היא מונעת מאכזבה. "הצבעתי לליכוד ואחרי שביבי הגיע, עוד הצבעתי פעמיים לליכוד, וזהו", שיתף. יצחק הוא איש משטרה לשעבר - ומבחינתו נתניהו הוא "דמות מזויפת".