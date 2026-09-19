חברת גוגל אישרה כי מודל הבינה המלאכותית שלה ג'מיני (Gemini) פרץ באופן עצמאי למערכות האבטחה של שלוש חברות בחודש מאי במהלך בדיקה של חברת הסייבר הישראלית Irregular. התקרית התרחשה כאשר סביבת הבדיקה הסגורה חוברה לאינטרנט בשוגג והמודל זיהה חברות אמיתיות כחברות דמו שלקחו חלק במבחן. מגוגל נמסר כי "בבדיקה שגרתית המודל מצא מידע פומבי ברשת וניחש פרטי גישה לאתרים שחשב שהם חלק מהמבחן. בשלושת המקרים הללו המודל עצר". בניגוד לחברות OpenAI ואנתרופיק שדיווחו לאחרונה על פריצות דומות, גוגל נמנעה מפרסום פומבי של האירוע בטענה שלא נגרם נזק, אך הדגישה כי יידעה את החברות הנפגעות.