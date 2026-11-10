משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד רשת טרור איראני, שכללה שלושה פעילים של משמרות המהפכה והמיליציה העיראקית "גדודי חיזבאללה", בגין תכנון פיגועים נגד יהודים. האישום קושר אותם גם לניסיון פיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בספטמבר האחרון, שבו הוצבו כוחות אמריקניים. לפי האישום, הרשת הכינה שלושה רכבים עמוסים בחביות דלק במטרה לתקוף את הבסיס, אך המזימה סוכלה. עוד נחשף כי מוחמד אל-סעדי, מפקד במיליציה שנעצר במאי בחשד למעורבות בכ-20 פיגועים וניסיונות פיגוע, בהם נגד יהודים, המשיך להפעיל את הרשת גם מתא המעצר שלו בניו יורק.