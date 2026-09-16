נער נעצר הבוקר (רביעי) בחשד למעורבות בדקירה אתמול של נער בן 17, שנפצע באורח קשה, בפארק באשדוד. חשוד נוסף נעצר בסמוך לזירה. במשטרה אומרים כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין הנערים. שני החשודים והנער שנדקר מוכרים למשטרה.

גלריה עצור החשוד במעורבות באחת מהקטטות באשדוד ( צילום: דוברות המשטרה )

חשוד נוסף שנעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

ביום שני נדקר בעיר גם צעיר בן 19, שנפצע אף הוא באורח קשה. על פי החשד, הנסיבות לאירוע הן ויכוח בכביש שהידרדר לאלימות. שני החשודים בדקירה, תושבי אשדוד, אותרו ונעצרו בתל אביב. בסך הכול נעצרו ארבעה חשודים במעורבות בשני המקרים בעיר.

מלבד המקרים באשדוד, באשקלון נפצע אמש גבר בן 54 באורח קשה אחרי שהוכה באמצעות קרש. חשוד טרם נעצר, אך גורם במשטרה אמר כי זהותו ומיקומו ידועים וכי הוא נמצא במנוסה. הגורם בטוח שהשוטרים יתפסו ויעצרו אותו בהמשך היום.

על הדקירה ביום שלישי אמרו במשטרה כי הם "ממשיכים בבדיקת נסיבות המקרה ובמיצוי כלל פעולות החקירה". פרמדיקית מד"א שירן קייקוב וחובשי רפואת חירום במד"א שמעון לף ומשה יפרח סיפרו: "כשהגענו למקום הנער שכב על הרצפה כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו, לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב והוא בהכרה מלאה".

בנוגע לקטטה ביום שני אמרו במשטרה כי "התקבל דיווח אודות אירוע דקירה באשדוד, שבמהלכו נפצע תושב העיר באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם קבלת הדיווח פעלו שוטרי תחנת אשדוד לאיתור המעורבים באירוע, תוך ביצוע פעולות חקירה ואיסוף ממצאים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה והחקירה בעניינם נמשכת".