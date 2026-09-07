עלי שביב, כתב ערוץ הטלוויזיה "אל-מנאר" שמזוהה עם חיזבאללה, נפצע אתמול (ראשון) לצד צלם במהלך תקיפה של צה"ל באזור נבטיה בדרום לבנון. בתיעוד שעלה לרשת נראה שביב נערך לדווח לצופיו על הנעשה, ולפתע הצילום נקטע בשל התקיפה האווירית.

תיעוד תקיפת הכתב של שופר חיזבאללה





במרץ השנה חיסל צה"ל את העיתונאי הבכיר ברשת "אל-מנאר" עלי שועייב . בישראל טענו אז כי שועייב היה איש כוח רדואן של חיזבאללה שפעל במסווה של עיתונאי. "הוא פעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו הגבול, ועמד בקשר רציף עם מחבלים נוספים בכוח רדואן בפרט ובארגון בכלל", ציין אז דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין.

מיד אחרי חיסולו של שועייב, הפך שביב ל"כוכב עולה שכישרונו זרח בשתי המלחמות האחרונות". בחודשים האחרונים הוא הופיע יותר ויותר על המסך של "אל-מנאר", וסיקר את הנעשה באזור נבטיה. עוד דווח כי בינו לבין עלי שועייב היה קשר קרוב.

בערוץ הלבנוני דיווחו כי שביב והצלם "בריאים ושלמים, אחרי שספגו פציעות קלות כתוצאה מתקיפה ישראלית שכוונה לאזור סמוך למיקומם בנבטיה". עוד נמסר כי התקיפה אירעה בזמן השניים הכינו דיווח למהדורת החדשות המרכזית של הערוץ. בנוסף דווח כי שביב והצלם עברו בדיקות בבית החולים א-שייח ראגב חרב וכי מצבם יציב. בערוץ מסרו: "השניים צפויים לחזור לעבודה בקרוב".

רגע התקיפה האווירית

בעיתון "אל-אחבאר", שמזוהה גם הוא עם חיזבאללה, כתבו היום: "שוב, כלי התקשורת היו מטרה לאש ישראלית בניסיון להשתיק אותם ולמנוע מהם לדווח על מעשי הטבח שבוצעו נגד אזרחים חפים מפשע. שביב ועמיתו הצלם מוחמד ברג'אווי נפצעו בנבטיה, שספגה גל של תקיפות אוויריות ישראליות שהביאו למותם של מספר אזרחים".

עוד נכתב ב"אל-אחבאר": "זו אינה הפעם הראשונה שצוות ערוץ אל-מנאר נתון להתקפות ישראליות. במלחמה האחרונה, הכתב והעיתונאי עלי שועייב, כתבת אל-מיאדין פאטמה פתוני ואחיה הצלם נהרגו כאשר כטב"ם תקף אותם בכביש ג'זין בדרום לבנון. בנוסף, מוחמד שרי (שהיה בכיר בערוץ 'אל-מנאר') ואשתו נהרגו גם הם כאשר דירתם באזור זקאק אל-בלאט בביירות הותקפה. בשנת 2024, הצלם ויסאם קאסם נהרג כאשר האויב הישראלי תקף התקהלות של עיתונאים במקום בו שהו באזור הכפר חאסביא (באזור נבטיה בדרום לבנון)".