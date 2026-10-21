ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לחידוש תקיפות נרחבות נגד איראן, ואף הורה לצה"ל לתכנן מתקפה חדשה וגדולה מוקדם יותר החודש. כך דיווח ה"פייננשל טיימס" מפי שלושה גורמים המעורים בנושא. לפי הגורמים, צה"ל נערך למערכה אווירית שתימשך מספר ימים, ותוכננה לסוף השבוע של 10 באוקטובר. המערכה נועדה לכלול תקיפות נגד תשתיות אזרחיות – כגון תחנות כוח – לצד מתקני גרעין ויעדים המזוהים עם המשטר. בסופו של דבר, המבצע לא יצא לפועל והגורמים ציינו כי הסיבה לכך הייתה התנגדותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לחידוש העימות לפני בחירות האמצע.