עיריית רמת השרון הסירה היום (חמישי) שלט שהוצב ברחוב יצחק חופני בגלילות עם הכיתוב: "8200, איפה הייתם ב-7.10". השלט הוצב אתמול - ביום השנה השלישי לטבח חמאס.
בעירייה נימקו את הסרת השלט שתוכנו כוון נגד היחידה שאחראית על איסוף מודיעין סייבר ולוחמה באמ"ן בכך שהוא "לא חוקי, פוגע בחיילי צה"ל ומבקש לזרוע האשמות וקונספירציות". מהעירייה נמסר כי מציבי השילוט לא ביקשו את אישור העירייה ופעלו ללא תיאום. בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי השילוט.
מעיריית רמת השרון נמסר: “חופש הביטוי אסור שייהפך לחופש השיסוי, בטח ובטח שלא במטרה לפגוע בצה”ל ובחייליו ולזרוע האשמות וקונספירציות. הוויכוח הציבורי בישראל יכול להיות נוקב, ביקורתי וחופשי, אבל צה”ל וחיילי צה”ל אינם צריכים להיות מטרה להשתלחות פוליטית".
עוד הוסיפו בעירייה: "לא נאפשר הסתה או הטחת אשמה בחיילים ובמשרתי צה״ל ובוודאי לא במרחב הציבורי בעיר שלנו. חיילי צה”ל הם של כולנו, והם אינם צד במאבק הפוליטי".