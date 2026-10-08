בעירייה נימקו את הסרת השלט שתוכנו כוון נגד היחידה שאחראית על איסוף מודיעין סייבר ולוחמה באמ"ן בכך שהוא "לא חוקי, פוגע בחיילי צה"ל ומבקש לזרוע האשמות וקונספירציות". מהעירייה נמסר כי מציבי השילוט לא ביקשו את אישור העירייה ופעלו ללא תיאום. בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי השילוט.