נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעת הגברים שנטרלו את המחבל העומאני בטיסת פליי דובאי והצילו את נוסעים על המטוס - יניב חיון, ד"ר שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן. מבית הנשיא נמסר כי "במהלך האירוע פעלו הישראלים במהירות ובנחישות. טלי מנס שהתריעה על אירוע חריג, ואז חיון, צביקה מנס, ורג'ואן זינקו לסייע, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם. לאחר נטרולו, ד"ר מוסייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה. פעולתם המהירה מנעה אסון כבד".