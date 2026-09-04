מטוס "אמריקן איירליינס" שהמריא אתמול (יום חמישי) מדאלאס-פורט וורת' לניוארק נאלץ לסטות ממסלול ולנחות בבולטימור בעקבות נוסע מתפרע. בסרטון חריג שפרסמה רשת TMZ נראים מספר אנשי צוות ונוסעים אחרים פועלים לרסן את האיש בעזרת סרט הדבקה; בתמונה מתוך המטוס ניתן לראות את האיש במושב במחלקה הראשונה, עם מספר כריכות של סרט הדבקה סביב פרקי ידיו, פלג גופו העליון וראשו.

מטוס "אמריקן איירליינס" שהמריא אתמול (יום חמישי) מדאלאס-פורט וורת' לניוארק נאלץ לסטות ממסלול ולנחות בבולטימור בעקבות נוסע מתפרע. בסרטון חריג שפרסמה רשת TMZ נראים מספר אנשי צוות ונוסעים אחרים פועלים לרסן את האיש בעזרת סרט הדבקה; בתמונה מתוך המטוס ניתן לראות את האיש במושב במחלקה הראשונה, עם מספר כריכות של סרט הדבקה סביב פרקי ידיו, פלג גופו העליון וראשו.

מטוס "אמריקן איירליינס" שהמריא אתמול (יום חמישי) מדאלאס-פורט וורת' לניוארק נאלץ לסטות ממסלול ולנחות בבולטימור בעקבות נוסע מתפרע. בסרטון חריג שפרסמה רשת TMZ נראים מספר אנשי צוות ונוסעים אחרים פועלים לרסן את האיש בעזרת סרט הדבקה; בתמונה מתוך המטוס ניתן לראות את האיש במושב במחלקה הראשונה, עם מספר כריכות של סרט הדבקה סביב פרקי ידיו, פלג גופו העליון וראשו.