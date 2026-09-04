מטוס "אמריקן איירליינס" שהמריא אתמול (יום חמישי) מדאלאס-פורט וורת' לניוארק נאלץ לסטות ממסלול ולנחות בבולטימור בעקבות נוסע מתפרע. בסרטון חריג שפרסמה רשת TMZ נראים מספר אנשי צוות ונוסעים אחרים פועלים לרסן את האיש בעזרת סרט הדבקה; בתמונה מתוך המטוס ניתן לראות את האיש במושב במחלקה הראשונה, עם מספר כריכות של סרט הדבקה סביב פרקי ידיו, פלג גופו העליון וראשו.
על פי הדיווח של TMZ, שמצטט עדי ראייה, האיש נראה שיכור והתחיל לצעוק על הנוסע שלצידו. דיילת ניסתה להרגיע את המצב, אך הוא קרא לה בכינוי גנאי גזעני והשמיע הערות הומופוביות. עדי ראייה סיפרו כי לאחר מכן הוא הפך לאלים, מה שגרם לצוות לרסן אותו ולהסיט את הטיסה ממסלולה - כך דווח ב-TMZ.
לאחר שרשויות אכיפת החוק הורידו את האיש מהמטוס, הטיסה המשיכה לניוארק. "הבטיחות והביטחון של לקוחותינו וחברי הצוות שלנו הם בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו לא מגלים סובלנות לאלימות", מסרה חברת אמריקן איירליינס. "אנו מודים לחברי הצוות שלנו על מקצועיותם וללקוחותינו על הבנתם".
בהצהרה לחדשות CBS, ה-FBI מסר כי הנוסע נמצא במעצר בגין אישומים ברמת המדינה, אך סוכנים חוקרים את האירוע. "ה-FBI עורך כעת חקירה כדי לאסוף את העובדות, ויתייעץ עם משרד התובע של ארה"ב במחוז מרילנד כדי לקבוע אם יוגשו אישומים פדרליים".