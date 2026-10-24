הורים לתלמידים בבתי ספר ציבוריים בקונטיקט שבארה"ב דרשו להסיר דגלי ישראל וסרטים למען החטופים ממחנה קיץ יהודי במסצ'וסטס, לקראת טיול שנתי של תלמידי כיתה ו'. לטענתם, הסמלים עלולים לפגוע ברגשותיהם של תלמידים פלסטינים שבני משפחותיהם נפגעו במלחמה בעזה. מדובר במחנה אייזנר של התנועה הרפורמית, המארח גם פעילויות של בתי ספר שאינם יהודיים. הנהלת בתי הספר דחתה את הדרישה להעביר את הטיול והודיעה כי יתקיים כמתוכנן, ללא תכנים פוליטיים או דתיים. בהנהלה מסרו כי רבים מהקישוטים במחנה מוסרים כשמארח קבוצות חיצוניות, אך לא הבהירו אם גם דגלי ישראל והסרטים הצהובים יוסרו.