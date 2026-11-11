ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן טוען כי לא הורשה להיכנס לצרפת, שם היה אמור לקיים שורת פגישות עם נבחרי ציבור. לפי הודעת מועצת שומרון, בשבוע שעבר רשויות ההגירה הצרפתיות מנעו את כניסתו של דגן והודיעו לו כי הוא אינו מורשה לעבור את הגבול אל תוך המדינה.
במהלך ביקורת הדרכונים דגן נלקח לתחקור, שם - לדבריו - קצין שוחח איתו והראה לו מסמכים לפיהם נאסר עליו להיכנס למדינה בשל כהונתו כראש מועצת שומרון, ובשל פעולותיו לבניית יישובים ביהודה ושומרון ולקידום החזרה לגוש קטיף.
דגן אמר כי השיב: "אני גאה להיות יהודי וציוני ולבנות את המולדת ההיסטורית של העם היהודי. גאה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה". משם המשיך דגן לבירת צ'כיה פראג, וקיים פגישות עם חברי הממשלה, הסנאט והפרלמנט בצ'כיה.
בהודעה נכתב כי יו"ר סיעת מפלגת השלטון של צ'כיה בפרלמנט האירופי, אנדריי קונטק, אמר לדגן בסיום פגישה איתו: "תודה שאתם קו החזית שמגינה על אירופה". יירי אוברפלזר, סגן יו"ר הסנאט הצ'כי, אמר: "אני מחזק את תושבי השומרון. מאחל לכם הצלחה בשמירה על ארצכם. אנחנו לצדכם". חבר הפרלמנט הבכיר מירוסלאב יאנוליק הצהיר: "בשם הפרלמנט הצ'כי - אני מודה לאנשי השומרון".
דגן אמר להם: "יהודה ושומרון - העתיד של ישראל והערובה לקיומה התרבותי והביטחוני של אירופה. אנחנו חזית אחת, אנחנו נילחם ביחד - ואנחנו הולכים לנצח ביחד".