דובר צה"ל מסר כי בצבא "דוחים לחלוטין את הטענות" העולות בסרט נז"א. בהודעה נכתב כי "בקטעים המצוטטים, קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינן בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. קיימת התייחסות לסיטואציות בהן חיילי אגף מודיעין, שלכאורה רואיינו בסרט, בהגדרה אינם מעורבים בהן". בצבא התייחסו גם לטענות בשימוש ב-AI בבחירת היעדים לחיסול: "ההחלטות בדבר בחירה ואישור תקיפות בצה"ל מתקבלות בידי גורמים אנושיים בלבד בהתאם להנחיות צה"ל". הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר צפוי לקיים היום דיון בשאלה כיצד להגיב לטענות העולות בסרט.