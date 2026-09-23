שני נערים בני 14 ו-15, תושבי בני ברק, נעצרו בחשד לתקיפה לאחר שתיעדו את עצמם מתיזים גז פלפל לעבר עובד זר ברמת גן, לכאורה ללא כל התגרות מצדו. השניים עשו זאת לצורך פרסום ברשת החברתית טיקטוק. בתום חקירתם שוחררו השניים לביתם בתנאים מגבילים, וכעת מנסה המשטרה לאתר את העובד שהותקף.

שני נערים בני 14 ו-15, תושבי בני ברק, נעצרו בחשד לתקיפה לאחר שתיעדו את עצמם מתיזים גז פלפל לעבר עובד זר ברמת גן, לכאורה ללא כל התגרות מצדו. השניים עשו זאת לצורך פרסום ברשת החברתית טיקטוק. בתום חקירתם שוחררו השניים לביתם בתנאים מגבילים, וכעת מנסה המשטרה לאתר את העובד שהותקף.

שני נערים בני 14 ו-15, תושבי בני ברק, נעצרו בחשד לתקיפה לאחר שתיעדו את עצמם מתיזים גז פלפל לעבר עובד זר ברמת גן, לכאורה ללא כל התגרות מצדו. השניים עשו זאת לצורך פרסום ברשת החברתית טיקטוק. בתום חקירתם שוחררו השניים לביתם בתנאים מגבילים, וכעת מנסה המשטרה לאתר את העובד שהותקף.