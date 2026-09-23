שני נערים בני 14 ו-15, תושבי בני ברק, נעצרו בחשד לתקיפה לאחר שתיעדו את עצמם מתיזים גז פלפל לעבר עובד זר ברמת גן, לכאורה ללא כל התגרות מצדו. השניים עשו זאת לצורך פרסום ברשת החברתית טיקטוק. בתום חקירתם שוחררו השניים לביתם בתנאים מגבילים, וכעת מנסה המשטרה לאתר את העובד שהותקף.
האירוע התרחש לפני כחודשיים, אך למשטרה לא הוגשה תלונה בזמן אמת - והיא נחשפה למקרה רק בעקבות פרסום הסרטון. בתיעוד שהועלה כאמור בטיקטוק ובעמוד הטלגרם של דניאל עמרם, נראים הנערים בפנים גלויות כשהם מתעדים את התקיפה. על פי המידע, הנערים מנהלים חשבון טיקטוק גלוי שבו מתפרסמים תיעודים של תקיפות אקראיות ברחוב. בתגובות, הם התייחסו בזלזול וטענו שלא יעשו להם כלום.
בעקבות הפרסום נעצרו שני הנערים והועברו לחקירה. בסיום חקירתם הם שוחררו בתנאים מגבילים. במקביל פועלת המשטרה לאיתור העובד הזר שנראה בסרטון, מאחר שלא התקבלה ממנו תלונה בעת האירוע. בשלב זה לא ידוע למשטרה על מקרים נוספים הקשורים לנערים, והחקירה נמשכת.