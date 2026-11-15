יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי "התנהלות נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית. אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה אחת נוספת. אסור בשום פנים ואופן שישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף כשהוא ראש ממשלה. מובן שכל עוד הוא בתפקיד - לא יתקיימו יותר בחירות הוגנות. זה השיקול המרכזי שמנחה אותי במשא ומתן קואליציוני שאני מנהל בימים אלו". דברים אלו נאמרים שעות אחרי המו"מ להקמת ממשלת אחדות, בצל הדיווח כי עובד משרד ראש הממשלה לשעבר הוא שהעביר את "המידע המפליל" נגד פעילי רע"מ.