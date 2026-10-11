מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום, והן ילווו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-27, תל אביב 23-29, חיפה 22-28, צפת 18-27, קצרין 22-31, טבריה 23-33, נצרת 22-32, עפולה 21-33, בית שאן 24-34, לוד 22-28, אשדוד 24-29, עין גדי 26-32, באר שבע 22-29, מצפה רמון 19-27, אילת 26-33.