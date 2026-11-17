יורש העצר הגולה של איראן רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון, אמר היום (שלישי) כי "אם יאפשרו למשטר באיראן לשרוד, הוא יחתור להשגת נשק גרעיני בכול מחיר. הוא לא יהסס לשחרר שואה שנייה - גדולה בהרבה". הוא שוחח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג במפגש מקוון שנערך ביוזמת מרכז חיים הרצוג ללימודי המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

"העולם ניצב בפני אותו מבחן שעמד מול גרמניה הנאצית". צילום מסך מהמפגש ( צילום: מרכז חיים הרצוג ללימודי המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב )

פהלווי טען בדבריו כי "היום העולם ניצב בפני אותו מבחן שעמד מול גרמניה הנאצית בדיוק, מול הרפובליקה האיסלאמית של איראן. כשהרפובליקה קוראת 'מוות לאמריקה', 'מוות לבריטניה' או 'מוות לישראל', היא אינה מתבדחת. זו אינה סיסמה פוליטית, זוהי פקודת יציאה לדרך לבריונים לובשי החולצות השחורות ולשלוחיה של הרפובליקה האיסלאמית.

"עלינו להזהיר את ידידינו שבדיוק כפי שההרס של היטלר לא נעצר ביהודים, שאיפות ההרס של הרפובליקה האיסלאמית אינן נעצרות בישראל. כאשר המשטר משגר טילים בליסטיים לעבר דייגו גרסיה, כלי נשק אלה אינם נבנים עבור תל אביב, הם נבנים כדי להחזיק את אירופה כבת ערובה ובסופו של דבר לתקוף את ארצות הברית. אומות מתורבתות אינן יכולות להמר מול משטר המבקש סחיטה גרעינית והגעה לכול נקודה בעולם. חצאי צעדים והפסקות אש זמניות רק איפשרו למשטר להתארגן מחדש ולהיטען. ההיסטוריה הוכיחה זאת. הרפובליקה האיסלאמית, בדיוק כמו הנאצים, היא מחרחרת המלחמה".

הוא הוסיף: "היא מנהלת מלחמה נגד העם האיראני כבר 47 שנים. כאשר מחרחרי מלחמה רואים משא ומתן והפסקות אש, הם אינם רואים בהם הצעות שלום לעצירת הסכסוך. הם רואים בהם חולשה ואת ההזדמנות המושלמת להנחית מכה גדולה אף יותר. המחיר, כפי שההיסטוריה הראתה, משולם בדם יקר ובאוצרות. הדרך היחידה להתמודד עם איום קיומי היא לסיים את המלאכה של חיסולו. הרפובליקה האיסלאמית שואפת להיות מדינת טרור חמושה בנשק גרעיני המאיימת על חיילי ארה"ב, גוררת את אמריקה למלחמה אינסופית ומכוונת לערים אמריקניות".

הרצוג השיב לו כי "הידידות שלך מראה שאתה מבין היכן ישראל נמצאת. ישראל יכולה להיות מגדלור לכל האזור ומקור גדול של תמיכה לשותפות עם העם האיראני. אנחנו תמיד אומרים ומדגישים – אין לנו מלחמה עם העם האיראני אלא מלחמה עם המשטר שקורא להשמדתנו ורוצה לחסל אותנו ומשתמש במשאבים של העם האיראני להפיץ שנאה, אימה וטרור".