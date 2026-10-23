אדם אחד נהרג ולפחות ארבעה נוספים נפצעו מירי בפרבר של פריז. כך מסרו היום (שישי) הרשויות בצרפת. המשטרה עדכנה כי חשוד נעצר ליד העיירה טראפ, אך לצד זאת ציינה כי המניע לירי עדיין אינו ברור. המשרד הצרפתי למניעת טרור הודיע כי הוא פתח בחקירה. לפי הדיווחים, האש נפתחה לעבר כמה מוקדים ובכללם גן שעשועים.

גלריה הזירה ליד פריז ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

"כל המשאבים הזמינים של כוחות הביטחון והרשויות המשפטיות גויסו במלואם", אמר ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו. "התביעה הלאומית הצרפתית למאבק בטרור הודיעה כי היא עוקבת אחר המצב".

ראש העיירה טראפ עלי ראבה אמר כי היורה "שוטט ללא מטרה" דרך "כמה שכונות", ירה "באקראיות" ונראה היה שהוא נחוש לגרום לכמה שיותר נפגעים. "הוא רצה לגרום לטבח, זה נס שלא היו עוד נפגעים", הוסיף.

זירת הירי ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

מהדיווחים מצרפת נמסר כין הנפגעים ילדה בת 12. ראש העיירה ראבה כתב ברשתות החברתיות: "אני רוצה להביע את תנחומיי הכנים למשפחתו וליקיריו של המנוח, כמו גם את תמיכתי המלאה בקורבנות האחרים. אני רוצה לשבח את התערבות גורמי אכיפת החוק ושירותי החירום. מתנהלת חקירה כדי לקבוע את הנסיבות המדויקות של האירוע".