הפרשה המזעזעת נחשפת, אחרי מעצר באמצעות צו בינלאומי: פרופ' ישראלי בן 83, אנדריי אסטנוב, נרצח בתחנת מטרו בסופיה לפני כחודש. לפי דיווחים, הוא הוכה באכזריות במעלית, ופונה במצב אנוש לבית חולים מקומי. היום (שישי) עדכנה המשטרה כי עצרה תושב בת ים בן 32 החשוד במעורבות ברצח.

המעצר של תושב בת ים ( צילום: דוברות המשטרה )





( צילום: דוברות המשטרה )

הרצח בבולגריה אירע ב-15 באוקטובר. לפי דיווח בערוץ Btv הבולגרי, פרופ' אסטנוב הוא מרצה ותיק ומוערך שלימד במשך שנים רבות בפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת סופיה. בערוץ נטען כי הוא הוכה באכזריות במעלית בתחנת המטרו joliot-curie שבבירת בולגריה.

הוא פונה לבית חולים במצב אנוש, כשהוא מורדם וסובל מפציעות קשות ורבות. כעבור זמן מה נקבע מותו. תיעוד ממצלמות האבטחה בזירת הרצח נתפס על ידי הרשויות.

בהודעת המשטרה היום נכתב כי "עם עליית החשד למעורבותו ברצח של ישראלי תושב בת ים, בן 32, החלה יל"פ איילון, בשיתוף מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת בולגריה, בפעילות חקירתית ומבצעית עצימה לאיסוף ראיות ולמעצרו של החשוד, שבמסגרתה הוצא צו מעצר זמני לשם הסגרתו".