נשיא המדינה יצחק הרצוג מקבל בצהריים (רביעי) מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, את התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26. ynet מעביר את האירוע בשידור ישיר.
מוקדם יותר היום אישרה נשיאות ועדת הבחירות המרכזית את התוצאות ברוב של שלושה תומכים מול שני נמנעים ואפס מתנגדים. יו"ר הוועדה השופט סולברג ונציגי יש עתיד וכחול לבן תמכו באישור התוצאות. הליכוד וש"ס נמנעו. הדיון גלש לצעקות ונציג יש עתיד ח"כ ולדימיר בליאק אמר: "יש פה ראש שב"כ פוליטי שפוגע בדמוקרטיה”. נציג ש"ס י"כ ארז מלול השיב לו: "לתקוף ראש שב”כ בעת הזו, זו פגיעה בביטחון המדינה. מקווה שהפרשה הזאת לא תהיה כמו פרשת הפצ"רית שטייחתם". בהצבעה במליאת ועדת הבחירות המרכזית תמכו 15 מחבריה באישור התוצאות, שניים התנגדו ו-14 נמנעו.
ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי לא נמצאו חריגות או ממצאים שמצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות. ההודעה נמסרה על-רקע טענות הליכוד ל"גניבת בחירות", בקשתו של ראש השב"כ דוד זיני לחקור מבלי שהציג ראיות את חברי הכנסת מנסור עבאס ואחמד טיבי, וההודעה החריפה והחריגה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה נגד זיני שלפיה "במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".
במקביל, שב"כ הציג היום פרפרזה לחברי ועדת הבחירות המרכזית בנוגע לחשד למעורבות של גורמים זרים בניסיון להשפיע על הבחירות לכנסת ה-26. שב"כ טען כי "מהמידע שנאסף עד כה עולה שפעולות למימון והשפעה זרה בסכומי עתק הם תופעה נרחבת ובהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר".
בפרפרזה שנמסרה מבלי להציג ראיות נכתב עוד: "המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה, ומחייבים בראייתנו העמקה מודיעינית וחקירתית. בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה".
אחר הצהריים יחל בבית הנשיא סבב ההתייעצויות שבמהלכו ימליצו נציגי הסיעות הנבחרות על מי להטיל את המנדט להרכיב את הממשלה הבאה. בתום הסבב יחליט הנשיא למי יש את הסיכויים הטובים ביותר להקים ממשלה ויטיל עליו את המנדט לעשות זאת. שיחות הנשיא עם נציגי הסיעות יועברו ב-ynet בשידור ישיר. בניגוד לעבר, הרצוג הודיע כי סבב ההתייעצויות יחל דווקא עם נציגי הסיעות הקטנות ויסתיים עם נציגי הסיעות הגדולות.
בשעה 17:00 יגיעו לבית הנשיא נציגי הציונות הדתית-זהות שימליצו בנפרד על מועמדם לראשות הממשלה. בשעה 18:15 יגיעו לבית הנשיא נציגי ש"ס וב-19:15 נציגי ישראל ביתנו. סבב ההתייעצויות יימשך מחר. בשעות הבוקר ייפגשו עם הנשיא נציגי יהדות התורה, עוצמה יהודית, הדמוקרטים ורע"ם. בשעות הערב ייפגשו עם הנשיא נציגי הרשימה המשותפת, ביחד, ישר! והליכוד.
נכון לעכשיו, יו"ר ישר! גדי איזנקוט צפוי לקבל את המספר הגבוה ביותר של ממליצים - 48 (ממפלגות ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו). ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להשיג 46 ממליצים (ממפלגות הליכוד, עוצמה יהודית, ש"ס והציונות הדתית). הרשימה המשותפת, רע"ם ויהדות התורה עדיין לא הודיעו על מי ימליצו להטיל את המנדט להרכבת הממשלה.