אחר הצהריים יחל בבית הנשיא סבב ההתייעצויות שבמהלכו ימליצו נציגי הסיעות הנבחרות על מי להטיל את המנדט להרכיב את הממשלה הבאה. בתום הסבב יחליט הנשיא למי יש את הסיכויים הטובים ביותר להקים ממשלה ויטיל עליו את המנדט לעשות זאת.

שיחות הנשיא עם נציגי הסיעות יועברו ב-ynet בשידור ישיר.