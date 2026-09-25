האו״ם הרחיב משמעותית את מאגר החברות שלטענתו מקיימות פעילות עסקית הקשורה להתנחלויות ביהודה ושומרון, והוסיף אליו 61 חברות חדשות. בין החברות הישראליות שנוספו: תנובה, נטפים, תעבורה, אפריקה ישראל, אלוני חץ, אנרג׳יקס וממן, וכן חברות המפעילות מותגים מוכרים ובהם ארומה אספרסו בר, בורגראנץ', קפה ג'ו ויקבי כרמל. בסך הכול כולל המאגר המעודכן 214 חברות מ-11 מדינות, לעומת 158 בשנה שעברה, וחמש חברות הוסרו ממנו. Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor ומוטורולה נותרו ברשימה. ישראל גינתה את המאגר וכינתה אותו "כלי פוליטי" ו"מנגנון מעוות" המשמש, לדבריה, למסע השמצה נגד חברות שלא ביצעו עבירה.