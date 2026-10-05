שני מחבלים פלסטינים הגיעו אחר הצהריים (שני) לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" הסמוכה לכפר רימון שבבנימין, והציתו רכב השייך לחווה. אחד מהם שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני ברח. כוחות צה"ל רבים הוקפצו לגזרה, מכתרים את האזור ומנהלים אחריו מרדף.

שני מחבלים פלסטינים הגיעו אחר הצהריים (שני) לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" הסמוכה לכפר רימון שבבנימין, והציתו רכב השייך לחווה. אחד מהם שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני ברח. כוחות צה"ל רבים הוקפצו לגזרה, מכתרים את האזור ומנהלים אחריו מרדף.

שני מחבלים פלסטינים הגיעו אחר הצהריים (שני) לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" הסמוכה לכפר רימון שבבנימין, והציתו רכב השייך לחווה. אחד מהם שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני ברח. כוחות צה"ל רבים הוקפצו לגזרה, מכתרים את האזור ומנהלים אחריו מרדף.