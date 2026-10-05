שני מחבלים פלסטינים הגיעו אחר הצהריים (שני) לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" הסמוכה לכפר רימון שבבנימין, והציתו רכב השייך לחווה. אחד מהם שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני ברח. כוחות צה"ל רבים הוקפצו לגזרה, מכתרים את האזור ומנהלים אחריו מרדף.
לפי המשטרה, תושבי החווה שהבחינו באחד המחבלים מצית רכב ניגשו לעברו, ואז הוא שלף את הסכין ואיים עליהם. בתגובה פגעו בו התושבים באמצעות רכבם ונטרלו אותו. איש מהם לא נפגע. שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון וכוחות זיהוי פלילי של מחוז ש"י הגיעו לזירה ופתחו בחקירת האירוע. במקום נתפסו הסכין והמצית ששימשו את החשוד.
מוקדם יותר, סמוך לעיירה הפלסטינית בני נעים שממזרח לחברון, רכב ובו שלושה פלסטינים האיץ לעבר כוח צה"ל ופגע ברכב שבו שהה. הלוחמים פתחו לעברו באש, ומהירי נהרג אחד מהם ושניים נוספים נפצעו. לא היו נפגעים בקרב החיילים.
נסיבות האירוע עדיין נבדקות, כשלצד החשד הראשוני לניסיון דריסה מכוון, נבדקת גם האפשרות שיושבי הרכב עסקו בהברחת שוהים בלתי-חוקיים.
מדובר צה"ל נמסר תחילה כי התקבל דיווח על ניסיון דריסה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה, וכי כוחות הוקפצו לנקודה. בהמשך מסר הצבא כי כוח שפעל באזור זיהה רכב שנסע באופן חשוד ובו שלושה חשודים. "בהמשך הרכב האיץ לעבר כלי רכב של הכוח ופגע בו. אין נפגעים לכוחותינו", נמסר.
לפי צה"ל, בתגובה לדריסה פתח הכוח באש לעבר הרכב וזוהו פגיעות. לאחר האירוע פתחו כוחות צה"ל בסריקות באזור וחסמו צירים וכפרים סמוכים. הפלסטיני שחוסל הוא מחמוד אדעיס, בן 41 מהעיירה יטא. שני הפלסטינים הנוספים שהיו ברכב נפצעו באורח קשה ובינוני, והם פונו לבתי חולים בישראל.