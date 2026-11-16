יממה אחרי הפגישה של נציגי הליכוד וישר!, ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים את גדי איזנקוט בשימוש בפרשת מעצר פעילי רע"מ במטרה למנוע ממשלת אחדות. בהודעה מטעם הליכוד, שאותה הדהד נתניהו בחשבונות שלו ברשתות החברתיות, נכתב כי "מטרת ההשתלחויות השקריות והפרועות של גוש השמאל נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד היא לדחות כל אפשרות של אחדות לאומית ולהצדיק העדפה של מפלגות תומכות טרור על פני מפלגות ציוניות".

ההודעה פורסמה במהלך ישיבות הסיעה, בעקבות החשד שבלשכת ראש הממשלה היו מעורבים ב"שתילת מידע" שהוביל למעצרים במה שכונה פרשת "גניבת הבחירות", ולעת עתה לא הבשיל לדבר.

גלריה נתניהו ואיזנקוט ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

בליכוד אמרו כי "ההשתלחות האחרונה של גוש השינוי נגד מי שפעל כחובתו בחוק למנוע עבירות פליליות היא אבסורד זועק לשמיים. ואכן, המשטרה עצרה פעיל רע״ם עם עשרות אלפי שקלים במזומן במעטפות שכתוב עליהן 'מתנה מהתנועה האסלאמית'. איזנקוט וגוש השמאל מעדיפים את מי שרוצים לחסל את מדינת ישראל על פני ציבור ציוני ענק. למען מטרה זו הם מוכנים לשקר, להסית ולהשתלח כדי לחסום ממשלת אחדות לאומית".

הם התכוונו לדניאל (דני) גרינברג , עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, שהיה "המקור המודיעיני" שחיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות, והובילה למעצר פעילי רע"מ ב-27 באוקטובר בחשד לשוחד בחירות. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הנחה בינתיים לבדוק את התנהלות המשטרה בנושא.

דניאל גרינברג. "היה ברור שהבאתו הייתה חלק מקומבינה"

לפני שלוש שנים חשף נדב איל ב-ynet כי גרינברג שהוגדר כיועץ לענייני מיעוטים של נתניהו בליכוד, עבד בלשכה בזמן שפשט רגל, כשיש נגדו פקודת מאסר. גרינברג הוא איש מערכת הביטחון לשעבר. בבחירות 2022 הוא עזר לליכוד ולאחר מכן השתלב בלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה שלי בתור רכז.

גרינברג כונה "כולבויניק", אבל בפועל שימש כיועץ לענייני דרוזים. הוא עסק במשבר טורבינות הרוח עם הדרוזים ובהמשך עסק גם במגזר הבדואי. גורמים שמכירים אותו אמרו כי "היה ברור שהבאתו הייתה חלק מקומבינה. היה חשוב למישהו לסדר לו תפקיד. הוא לא ממש היה פעיל. לא דמות מוכרת בלשכה. לא השתתף בסיורים. בא מדי פעם והגיע לפגישות של יוסי. לא היה קרוב לראש הממשלה. היה איש של יוסי".

גורם אחר שהכיר אותו אמר: "אחרי שיוסי שלי עזב, דניאל נשאר בלשכת המנכ"ל ועזב לפני כחצי שנה. מאוד הגיוני שהחזיק במידע על הבחירות במגזר. הוא מקושר מאוד במגזר. היה לו בעבר כל מיני אנשי קשר מהתקופה ששירת במערכת הבטחון. הוא דובר ערבית מהרקע הבטחוני שלו. במלחמה היה בצפון ועזר לראש עיריית קרית שמונה".

ישיבות הסיעה, היום ( צילום: ערוץ הכנסת )





נחום ברנע כתב על גרינברג כבר ב-2002. אז הוא כתב כי "בתחילת 98' הקימו אנשי התנועה האיסלאמית התנחלות בלתי חוקית בלב נצרת. האיסלאמיסטים גמרו אומר לבנות שם מסגד, שיאפיל בגובהו על כנסיית הבשורה הסמוכה. למרבה ההפתעה, שני עסקני ליכוד היו מעורבים במיזם מהצד המוסלמי. ראש הדסק הערבי בליכוד, דני גרינברג, תמך בו בגלוי. החשבון הפוליטי היה פשוט: התנועה האיסלאמית מתנגדת להשתתפות בבחירות. מכיוון שהערבים תמכו בתקופה ההיא במועמד השמאל לראשות הממשלה, החרמת ההצבעה תיטיב עם מועמד הליכוד. הקמפיין להקמת המסגד חיזק מאוד את השפעתו הפוליטית ואת יוקרתו של הפלג הצפוני, אוהד חמאס, של התנועה האיסלאמית. יש אנשים שיראו בקשר שקושרים נגד המדינה יהודים ומוסלמים אוהדי חמאס מעשה בגידה".

ח"כ אחמד טיבי, יו"ר סיעת הרשימה המשותפת, קרא בצהריים לחקור את נתניהו, ראש השב"כ דוד זיני ואת מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות אותו חשד שבלשכת ראש הממשלה היו מעורבים ב"שתילת מידע" שהוביל למעצרים במה שכונה פרשת "גניבת הבחירות". טיבי כינה את לשכת נתניהו "מאפיה בירושלים" והוסיף כי "אין מנוס" מלחקור את ראש הממשלה, את ראש השב"כ ואת המפכ"ל שלדבריו "היו שותפים לניסיון הפיכה".