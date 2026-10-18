ראש העיר רהט טלאל אל קירנאווי הביע אמון במשטרה, אבל אי-אפשר להתעלם מקולות הירי. לדבריו, "אין ספק שיש בשבוע האחרון ירי מבוזר. לא מדובר בקטטות, אלא בסוחרי נשק שמנסים נשקים. זה בטיפול של המשטרה, לא של העירייה והקהילה".

ראש העיר רהט טלאל אל קירנאווי הביע אמון במשטרה, אבל אי-אפשר להתעלם מקולות הירי. לדבריו, "אין ספק שיש בשבוע האחרון ירי מבוזר. לא מדובר בקטטות, אלא בסוחרי נשק שמנסים נשקים. זה בטיפול של המשטרה, לא של העירייה והקהילה".

ראש העיר רהט טלאל אל קירנאווי הביע אמון במשטרה, אבל אי-אפשר להתעלם מקולות הירי. לדבריו, "אין ספק שיש בשבוע האחרון ירי מבוזר. לא מדובר בקטטות, אלא בסוחרי נשק שמנסים נשקים. זה בטיפול של המשטרה, לא של העירייה והקהילה".

העובדה שסוחרי נשק "לוקחים את הנשקים שלהם לסיבוב" עבור הרוכשים האפשריים אינה חדשה. תושבי נבטים (אם כי לא רק) סובלים מהתופעה, כשיש אזורים קבועים שאליהם יוצאים הסוחרים והקונים למטווחים - הרי צריך לנסות את הסחורה לפני הקנייה. "יש ירי לילה קבוע", סיפרה תושבת נבטים, "ועד שהמשטרה מגיעה לעומק השטח העבריינים כבר נעלמים. בשנה האחרונה חלה עלייה בעוצמה ובתדירות הירי, כולל אירועי ירי באור יום. למרות מאמצי המשטרה וגיוס מתנדבים לשמירה על הבית אנחנו מרגישים שחזרנו אחורה. כל המאמצים הם רק טיפה בים".

העובדה שסוחרי נשק "לוקחים את הנשקים שלהם לסיבוב" עבור הרוכשים האפשריים אינה חדשה. תושבי נבטים (אם כי לא רק) סובלים מהתופעה, כשיש אזורים קבועים שאליהם יוצאים הסוחרים והקונים למטווחים - הרי צריך לנסות את הסחורה לפני הקנייה. "יש ירי לילה קבוע", סיפרה תושבת נבטים, "ועד שהמשטרה מגיעה לעומק השטח העבריינים כבר נעלמים. בשנה האחרונה חלה עלייה בעוצמה ובתדירות הירי, כולל אירועי ירי באור יום. למרות מאמצי המשטרה וגיוס מתנדבים לשמירה על הבית אנחנו מרגישים שחזרנו אחורה. כל המאמצים הם רק טיפה בים".

העובדה שסוחרי נשק "לוקחים את הנשקים שלהם לסיבוב" עבור הרוכשים האפשריים אינה חדשה. תושבי נבטים (אם כי לא רק) סובלים מהתופעה, כשיש אזורים קבועים שאליהם יוצאים הסוחרים והקונים למטווחים - הרי צריך לנסות את הסחורה לפני הקנייה. "יש ירי לילה קבוע", סיפרה תושבת נבטים, "ועד שהמשטרה מגיעה לעומק השטח העבריינים כבר נעלמים. בשנה האחרונה חלה עלייה בעוצמה ובתדירות הירי, כולל אירועי ירי באור יום. למרות מאמצי המשטרה וגיוס מתנדבים לשמירה על הבית אנחנו מרגישים שחזרנו אחורה. כל המאמצים הם רק טיפה בים".