על רקע התופעה, בצה"ל החלו בשיח מול משרד הבריאות על החשד שפסיכיאטרים מסייעים לצעירים לגבש חוות דעת מקצועית ובה המלצה לפטור משירות צבאי גם אם המלש"ב לא באמת עומד בתבחינים לכך. כמו כן, צפוי שיח גם עם המשטרה על הנושא. בעבר

פורסם ב-ynet ו"ידיעות אחרונות"