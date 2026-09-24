בבית הכלא הצבאי במחנה בית ליד מספר העריקים החרדים הכלואים בו מגיע לשיא - כ-70 איש עצורים על אי-התייצבות לצה"ל, אך מספר זה צפוי לרדת. הכלואים נעצרו כמעט כולם בנתב"ג או במעברי גבול אחרים אחרי ששבו בין היתר מקבר רבי נחמן באומן, שאליו מגיעים רבבות חסידים לחג ראש השנה - ונעצרו בחזרתם משם. אך במקביל, פעילות המעצר היזומה בריכוזים החרדיים הפסיקה כמעט לחלוטין בחודשים האחרונים. זו הסיבה גם שבשבועות האחרונים לא נרשמו מחאות סוערות וחסימות כבישים במחאה על מעצרים.
נזכיר כי בג"ץ הורה לצה"ל לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. אך גורמים בצבא תולים זאת בין היתר במשטרה, שלטענת צה"ל לא מקצה כוח אדם מספק לליווי המעצרים.
בעדכון הקבוע שנותנת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבג"ץ יחד עם זרועות הצבא והאכיפה לפני כחודש נכתב הקושי שבדבר ביצוע המעצרים היזומים.
על פי התשובה, "עמדו גורמי הצבא והמשטרה על הקושי המשמעותי שקיים בביצוע פעולות יזומות ובמעצר משתמטים בני הציבור החרדי בעת הזו, בצל הפרות סדר רחבות ההיקף הנלוות לכך. ההתמודדות עם הפרות הסדר הללו דורשת הקצאת משאבים משמעותית". גורמים בצה"ל אישרו בעבר כי בכוונתם לנסות לצמצם את החיכוך והעימותים בכל מעצר, ולכן הפעולות נבחרות בקפידה.
המעצרים היזומים פסקו, אך בארגון "עם קדוש" המלווה את העצירים החרדים הפיצו לאחרונה מסמך שבו תדריך כיצד להתנהל בכלא. המסמך פותח במכתב שבו מחדדים לקורא כי הוא אינו עבריין, אלא נמצא בכלא משום שלא הסכים "להיכנס למקום שבו מאבדים את התורה והאמונה".
העריק מוגדר על ידי הארגון כ"שליח ציבור" ומוכרז כי הוא ממשיך את דרכם של רבי עקיבא ורבנים נוספים מההיסטוריה שנכלאו בכלא במלחמות על יהדות וקדושה. הנחיות כמו "לא להאמין למפקדים בכלא על כשרות האוכל" ו"מה הן הזכויות הדתיות" מגיעות בפקודה לכל כלוא. כמו כן, מומלץ לקרב חילונים בכלא ללימוד תורה, אך להיזהר לא ללמד כשהשומע אינו חובש כיפה.
בינתיים, בצבא מזהים עלייה בפנייה של מלש"בים חרדים לצורך קבלת פטור מגיוס על רקע נפשי. פסיכיאטרים, על פי מידע שנאסף בצבא, חותמים על עשרות מסמכים עם בקשה לפטור משירות, שנשלחים בהמשך דרך משרדי עורכי דין ולא באופן ישיר לצבא ומכילים ניסוחים ונימוקים דומים. זאת, כשחלה עלייה בתופעה מאז שליחת הצווים לכלל הצעירים החרדים והתגברות המעצרים והסנקציות.
על רקע התופעה, בצה"ל החלו בשיח מול משרד הבריאות על החשד שפסיכיאטרים מסייעים לצעירים לגבש חוות דעת מקצועית ובה המלצה לפטור משירות צבאי גם אם המלש"ב לא באמת עומד בתבחינים לכך. כמו כן, צפוי שיח גם עם המשטרה על הנושא. בעבר פורסם ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" כיצד ארגונים המתנגדים לגיוס ממליצים למקבלי צווים לבדוק אפשרות של פטור על רקע נפשי ומבטיחים כי המידע שניתן לצבא לא נמסר לעוד גורמים, כך שלא יפריע להם בעתיד להוציא רישיון נהיגה או להתקבל ללימודים ולמצוא עבודה.
בצה"ל מסבירים כי זיהו דפוס באופן ניסוח חוות הדעת ושליחתן, ומודים כי לא רק מקרב החברה החרדית מגיעה התופעה. בשל העובדה שלצבא אין סמכויות אכיפה מול גורמים אזרחיים, פנו למשרד הבריאות ולמשטרה בבקשה שיבחנו אם לפתוח בחקירה בנושא.
בתוך כך, בצה"ל פתחו בשינוי הליך הגשת חוות הדעת הפסיכיאטריות אחרי תופעה אחרת, שבמסגרתה גילו כי מישהו אחר הגיש עבורם טפסים לקבלת פטור. על פי דובר צה"ל, הפרוטוקול לקבלת פטור משירות על רקע נפשי נקבע לפי הסטנדרט המקצועי, וכולל הוראה מסודרת שלפיה המסמכים נבחנים על ידי איש מקצוע ומסווגים להמשך טיפול לפי קריטריונים רפואיים.