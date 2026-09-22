הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי אילת, דניאל מרסיאנו (20) ועבד אל רחמן חאדי בואי (36), בגין שוד של אדם שיצא מבר בעיר לאחר שהבחינו כי ברשותו אלפי שקלים במזומן.

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי אילת, דניאל מרסיאנו (20) ועבד אל רחמן חאדי בואי (36), בגין שוד של אדם שיצא מבר בעיר לאחר שהבחינו כי ברשותו אלפי שקלים במזומן.

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי אילת, דניאל מרסיאנו (20) ועבד אל רחמן חאדי בואי (36), בגין שוד של אדם שיצא מבר בעיר לאחר שהבחינו כי ברשותו אלפי שקלים במזומן. צפו בתיעוד השוד:

מכתבי האישום, שהגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, עלה כי בתחילת החודש שהו מרסיאנו ועבד בבר באילת. הקורבן, שהיה אף הוא בבר, ביקש לשלם את חשבונו והוציא מכיסו שטרות בסכום כולל של כ-8,000 שקל. לאחר ששילם את החשבון החזיר את יתרת הכסף לכיסו.

מכתבי האישום, שהגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, עלה כי בתחילת החודש שהו מרסיאנו ועבד בבר באילת. הקורבן, שהיה אף הוא בבר, ביקש לשלם את חשבונו והוציא מכיסו שטרות בסכום כולל של כ-8,000 שקל. לאחר ששילם את החשבון החזיר את יתרת הכסף לכיסו.

מכתבי האישום, שהגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, עלה כי בתחילת החודש שהו מרסיאנו ועבד בבר באילת. הקורבן, שהיה אף הוא בבר, ביקש לשלם את חשבונו והוציא מכיסו שטרות בסכום כולל של כ-8,000 שקל. לאחר ששילם את החשבון החזיר את יתרת הכסף לכיסו.