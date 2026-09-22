הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי אילת, דניאל מרסיאנו (20) ועבד אל רחמן חאדי בואי (36), בגין שוד של אדם שיצא מבר בעיר לאחר שהבחינו כי ברשותו אלפי שקלים במזומן. צפו בתיעוד השוד:
מכתבי האישום, שהגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, עלה כי בתחילת החודש שהו מרסיאנו ועבד בבר באילת. הקורבן, שהיה אף הוא בבר, ביקש לשלם את חשבונו והוציא מכיסו שטרות בסכום כולל של כ-8,000 שקל. לאחר ששילם את החשבון החזיר את יתרת הכסף לכיסו.
מרסיאנו ועבד יצאו מהבר והמתינו לו בקרבת המקום. לאחר שיצא והחל ללכת לכיוון ביתו, הלכו השניים לפניו, וכאשר הוא הגיע לסמטה הסמוכה לביתו - המתינו לו הנאשמים במעלה המדרגות. כשהבחינו בו צעקו זה לזה "הנה הוא הגיע". הם החלו לרוץ אחריו, ולאחר שהשיגו אותו ריסס עבד את פניו בגז פלפל ונטל מכיסו את הכסף המזומן, ולאחר מכן הוביל עבד את הקורבן לפינת רחוב סמוכה, ערך חיפוש בכיסיו ונטל ממנו גם מכשיר טלפון נייד.
חוקרי תחנת אילת שהגיעו למקום גבו מהקורבן עדות, ובסרטונים ממצלמות אבטחה ניתן היה לראות את חלק מהשוד. עדי ראיה בבר סיפרו כיצד הוציא הקורבן לעיני אחרים חבילה של כסף מזומן. בבקשות המעצר עד תום ההליכים שהוגשו במקביל צוין כי מדובר בעבירה חמורה שנעשתה באמצע הרחוב באור יום.