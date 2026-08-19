למרות פגרת הכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו כי בשבוע הבא תובא לאישור הממשלה תוספת חריגה לתקציב הביטחון, לצורך ביצוע רכש דחוף של אמצעי לחימה ותחמושת לצה"ל. המהלך צריך לקבל את אישור היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ויגיע להצבעה בוועדת הכספים במליאה ובממשלה. מכיוון שהגירעון בתקציב המדינה עומד על 3.3%, הרבה מתחת לגירעון שאישרה הממשלה והכנסת (4.9%), המהלך לא יצריך הטלת מיסים וקיצוץ במשרדי הממשלה, אך הדבר בכל מקרה אסור בתקופת בחירות. גורם ממשלתי בכיר העריך כי התוספת תהיה סביב 25 מיליארד שקלים ותעלה את תקציב הביטחון השנה לשיא של כ-184 מיליארד שקלים.