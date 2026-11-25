התמונות הקשות של סעיד מוסא מוטל על הכביש בטיילת בת ים, כשהמון זועם מכה בו ללא רחמים, הפכו לאחד מסמלי ההתפרעויות האלימות של מבצע "שומר חומות". היום (רביעי), יותר מחמש שנים לאחר האירוע, גזרה בין 22 חודשי מאסר ל-7 שנות מאסר שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, שרית זמיר, את עונשם של חמישה ממשתתפי הלינץ': דוד בוטיאר, משה מנסור, אושר איתגב, תמיר סרור ויצחק סבן. ארבעה מהם הורשעו בביצוע מעשה טרור.

5 הנאשמים בלינץ' בבית המשפט: דוד בוטיאר, משה מנסור, מאור מוגרבי, יצחק סבן ותמיר סרור ( צילום: מוטי קמחי )

במהלך חודש מאי 2021, במקביל למערכה הצבאית ברצועת עזה, פרץ גל של התפרעויות אלימות ברחבי הארץ. ב-12 במאי הופצו ברשתות החברתיות קריאות להגיע לטיילת בת ים ולפגוע באזרחים ערבים ובבתי עסק שבבעלותם. עשרות בני אדם נענו לקריאות, הגיעו לטיילת, ניפצו חלונות של בתי עסק ובזזו אותם, תוך השמעת קריאות גזעניות. באותו ערב נקלע מוסא ברכבו למקום. לאחר שנשאל על ידי אחד הפורעים אם הוא ערבי והשיב בחיוב, הוא הפך למטרה של ההמון. ניסיונותיו להימלט כשלו לאחר שהתנגש בכלי רכב. הוא הוצא בכוח ממכוניתו, הופל לקרקע והוכה שוב ושוב. גם כאשר ניסה לקום על רגליו, התקיפה נמשכה.

בתום הליך משפטי ממושך, שבמסגרתו נבחן חלקו של כל אחד מהנאשמים בתקיפה, על דוד בוטיאר שהורשע במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא וכן בעבירת גניבה, לאחר שנטל פחיות שתייה ממסעדה שנבזזה במהלך ההתפרעויות. עם זאת, השופטת זיכתה אותו מעבירת גניבה ממניע גזעני וגזרה עליו 5 שנות מאסר ופיצוי בסה"כ 15 אלף שקלים.

"אזרח מצא עצמו נלחם על חייו"

משה מנסור שהורשע במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא. בית המשפט קבע כי היה בין אלה שהוציאו את מוסא מרכבו והטיחו אותו בכביש. מנסור הודה במהלך המשפט כי הטיח את מוסא בכביש, אולם ההגנה חלקה על חלק מהמעשים הנוספים שיוחסו לו גזרה עליו השופטת 5 שנות מאסר ופיצוי בסה"כ 15 אלף שקלים.

גלריה ( צילום: מוטי קמחי )

( צילום: מוטי קמחי )

( צילום: מוטי קמחי )

אושר איתגב, שהגיע לטיילת עם כלבו, הורשע בחבלה בכוונה מחמירה בצוותא, אך זוכה מרכיב הטרור. השופטת קבעה כי אף שחלקו בתקיפה היה מצומצם יחסית, אין בכך כדי לפטור אותו מאחריות למעשי התקיפה המשותפים. "אכן, חלקו של הנאשם בתקיפת המתלונן מצומצם יחסית, אך הוא עדיין כזה שהופך את הנאשם לחלק אינטגרלי מהמעגל הפנימי של ביצוע העבירה", כתבה וגזרה עליו 22 חודשי מאסר ו-5000 שקלים פיצוי.

תמיר סרור הורשע בשלוש עבירות: מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא, התפרעות שסופה נזק מתוך מניע גזעני בצוותא וחבלה במזיד לרכב ממניע גזעני בצוותא. השופטת קבעה כי מכלול מעשיו, לרבות השלכת חפצים לעבר בית עסק בבעלות ערבית והשתתפותו בתקיפת מוסא, מלמד על המניע שבגינו פעל וגזרה עליו 7 שנות מאסר ופיצוי בסה"כ 25 אלף שקלים.

יצחק סבן הורשע אף הוא במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא. במהלך המשפט טענה הגנתו כי סבר בזמן אמת שמדובר בפיגוע וכי פעל מתוך רצון לנטרל את מי שחשב למחבל. השופטת דחתה את טענת ההגנה העצמית המדומה וקבעה כי מעשיו חרגו מכל פרופורציה הנדרשת להתגוננות מפני סכנה. "מדובר במעשים התקפיים ולא מתגוננים", כתבה. וגזרה עליו 6 שנות מאסר ופיצוי בסה"כ 20 אלף שקלים.

"תיק זה עניינו באירוע אלימות קשה שהתרחש בעיר בת ים במאי 2021, במהלך מבצע 'שומר חומות', במהלכו אזרח ערבי ישראלי אשר נקלע לאזור הטיילת בבת ים, מצא עצמו נלחם על חייו מול המון זועם של אנשים שתקפו אותו שוב ושוב באכזריות, רק בשל היותו ערבי, עד שהכניעו אותו והותירו אותו חבול ומדמם על הרצפה", כתבה השופטת זמיר בפתח הכרעת הדין שניתנה בחודש יוני האחרון.

הפרקליטות ביקשה מאסר ממושך

במסגרת הטיעונים לעונש, שהתקיימו בחודשים ספטמבר ואוקטובר האחרונים, ביקשה הפרקליטות להטיל על החמישה עונשי מאסר ממושכים. המדינה עמדה על חומרת המעשים, על נסיבות התקיפה ועל הצורך בהרתעה מפני מעשי אלימות מסוג זה. כמו כן, ביקשה הפרקליטות לחייב את הנאשמים בתשלום פיצויים לנפגע העבירה.

קורבן הלינץ', סעיד מוסא ( צילום: יריב כץ )

מנגד, סנגוריהם של הנאשמים ביקשו מבית המשפט להבחין בין חלקיהם השונים באירוע ולהתחשב בנסיבותיהם האישיות. אחת הסוגיות המרכזיות שבהן עסקה השופטת בהכרעת הדין הייתה אחריותם של הנאשמים למעשים שביצעו יתר התוקפים. בית המשפט בחן לא רק את הפעולות שביצע כל אחד מהם באופן אישי, אלא גם את השתלבותו בתקיפה הקבוצתית ואת המניע שעמד מאחורי מעשיו.