המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי עצרה תושב רהט שחשוד ב גניבת טרקטורון מחצר בית משפחתו של יוסי טהר ז"ל , מפקד ביחידה המבצעית בשב"כ שנהרג בקרב ליד קיבוץ מפלסים ב-7 באוקטובר. הטרקטורון אותר, ויושב לבית המשפחה במושב ביצרון.

גלריה הטרקטורון שאיתרה המשטרה ויושב למשפחת טהר ( צילום: דוברות המשטרה )

יוסי טהר ז"ל על האופנוע ( באדיבות המשפחה )

"עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת קריית מלאכי בפעולות לאיתור כלי הרכב הגנובים", נמסר מהמשטרה. "במהלך הלילה, במסגרת פעילות מבצעית משותפת של שוטרי תחנת קריית מלאכי, יחידת אתג"ר ולוחמי ימ"ר דקל של מג"ב דרום בעיר רהט, אותר הטרקטורון הגנוב. החשוד, תושב רהט, נעצר והועבר להמשך טיפול. הטרקטורון הגנוב נתפס ויושב לבעליו".

מלבד הטרקטורון, דיווחה בסוף השבוע המשפחה גם על גניבה של רכב גולף, אופנוע שטח וציוד רכיבה נוסף. מדובר בפעם השנייה שבה פורצים לחצר הבית, כאשר בפעם שעברה נגנב ציוד דומה. ליאת שור, אלמנתו של טהר, אמרה אתמול: "עבורנו זה לא 'רק ציוד', זה הקשר וההנצחה של הילדים לאבא שלהם".

"הילד אמר לי 'אני מתגעגע לאבא. אני רוצה לרכב על אופנוע, זה מזכיר לי אותו'. ההבטחה שלו לילדים הייתה שיהיו להם אופנועים ושהם ירכבו", הוסיפה. "זאת ההנצחה המשפחתית שלנו. שמתי מערכת אבטחה בכל הבית, וזה מפחיד אחרי 7 באוקטובר. הם נכנסו לחצר והסתובבו שם 45 דקות".

כלי רכב נוספים שנגנבו מבית המשפחה

טהר, לוחם שב"כ שתמונתו עדיין אסורה בפרסום, נפל ב-7 באוקטובר בהגנה על קיבוץ מפלסים. "בשבת השחורה יוסי הוקפץ מהבית", סיפר אז אביו אליהו טהר. "הוא היה אמור לנהל את החפ"ק ולא לצאת, אך הסתבר שהיה בשטח לוחם שנפצע קשה. לאחר שדיבר עם הפצוע, שכבר היה במצב קשה מאוד, יוסי חבר אליו, טיפל בו ופינה אותו במסוק. לשמחתנו, הבחור חי.

"יוסי הבין שיש מחבלים בדרך לקיבוץ מפלסים, אז הוא אסף כמה לוחמים והם יצאו לשם יחד. בדרך הם חיסלו שני טנדרים של מחבלים, ירדו לתעלות, נתקלו בשני מחבלים שחשבו שהוא מחבל משלהם, הוא הרג אותם, לקח את הקשר והעביר מידע למטה בשב"כ. הוא חיסל את המחבלים בשער הקיבוץ. יוסי אמר לחברים, ׳לא ימות אף תושב מפלסים׳, וכך היה".