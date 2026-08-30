ירי מטווח קצר, לפנות בוקר, ליד הבית. צעיר בן 25 נפצע הלילה (בין שבת לראשון) באורח קשה לאחר שרעולי פנים ירו בו מטווח קצר. בתיעוד דרמטי נראה קורבן הירי נכנס לרכבו, בזמן שהשניים במכונית עוצרים לידו. הם פותחים את דלת הרכב שלו ויורים בו מטווח קצר. הרקע הוא סכסוך בין עבריינים.
היורים הגיעו אל המקום בזמן תפילת השחר. הם עשו סיבובים בכיכר שניתן לראות בתיעוד - ואז חיכו לו ליד ביתו. כשנכנס לרכב השניים הוציאו לפועל את ניסיון החיסול. אחר החמושים פתח את הדלת וירה בו, בעוד השני ירה באוויר. השניים נמלטו מהמקום.
הדיווח על הירי התקבל במד"א בשעה 04:30, הפצוע פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. חובש מד"א עלה אל הוזייל, סיפר, שהגיע לזירה סיפר כי "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".