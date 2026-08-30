ירי מטווח קצר, לפנות בוקר, ליד הבית. צעיר בן 25 נפצע הלילה (בין שבת לראשון) באורח קשה לאחר שרעולי פנים ירו בו מטווח קצר. בתיעוד דרמטי נראה קורבן הירי נכנס לרכבו, בזמן שהשניים במכונית עוצרים לידו. הם פותחים את דלת הרכב שלו ויורים בו מטווח קצר. הרקע הוא סכסוך בין עבריינים.