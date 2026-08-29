הגשם הקיצי מתקרב: היום (שבת) בצהריים פרסם השירות המטאורולוגי אזהרה צהובה על סופות רעמים וברקים בהרי הצפון, בעמק החולה ובאזור הכינרת, וכבר הערב עשוי לרדת גשם באזור הצפון. אבל כפי שעדכן אתמול השירות המטאורולוגי, למרות ההערכות המוקדמות גשם ככל הנראה לא יירד באזורים נרחבים - וגם הכמויות יהיו נמוכות מאלה שהיו צפויות בתחילה.

"הכמויות שיגיעו אלינו יהיו קטנות ויתמקדו בגליל המערבי", עדכן היום מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי. הוא ציין כי במדינות השכנות - קפריסין , לבנון ואפילו עיראק - כבר גשום וסוער. "חלק מזה יגיע הלילה גם לצפון ישראל, לגליל ולגולן". עד שעות הצהריים מחר עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון.

גלריה הסערה בניקוסיה ( צילום: Jewel Samad/AFP )

( צילום: Jewel Samad/AFP )

( צילום: Jewel Samad/AFP )

ללבנון ולקפריסין הגשם הקיצי כבר הגיע. בלבנון פורסם תיעוד מנזקים מאזור הכפר יחשוש שמצפון לביירות ומפגיעת ברק ושיטפונות בעכאר שבצפון המדינה. ישראלים בקפריסין קיבלו התרעות לטלפון, שהזכירו להן את אלו מהמלחמה עם איראן. בקפריסין הסופה, הרוחות העזות והגשמים הכבדים כבר גרמו לנזקים בכמה אזורים באי - עצים נפלו, כבישים נחסמו, החלו הפסקות חשמל ונזק נגרם לחממות. בנוסף, דווח בתקשורת בקפריסין כי ברק פגע בעמוד חשמל וגרם לשריפה.

מעיין, שהייתה בטיסת "בלו בירד" מלרנקה לארץ, סיפרה כי "החל לרדת גשם וההמראה נדחתה. ישבנו במטוס קרוב לשעה בזמן הזה, המטוס רעד מהרוחות - ומתחילת ההמראה הוא פשוט נפל באוויר. כל שנייה כולם קפצו מהכיסאות והיו צעקות. גם הנחיתה בישראל הייתה קשוחה. המטוס עשה סיבובים באוויר, אנשים היו לבנים מהפחד".

על ההתרעה לטלפון סיפרה: "זה היה מאוד מלחיץ. הסיטואציה עצמה כבר הייתה מפחידה ואז קפצה ההתרעה שאצלנו במדינה מכירים אותה מקרוב. באמת היה פחד אימים".

ההתרעות לטלפונים שקיבלו ישראלים בקפריסין

מ"בלו בירד" נמסר: "שום דבר חריג לא היה בטיסה הזו שלא קיים בכל טיסה אחרת עם מזג אוויר קצת אקטיבי. בשום רגע במהלך ההטיסה לא היתה סכנה לנוסעים, והטיסה התקיימה בבטחה".