חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר, מהתומכים הבולטים בישראל בוושינגטון, הפסיד בבחירות לבית הנבחרים בניו יורק לדמוקרטית קייט קונלי והודה בתבוסתו. בכך עוברת לידי הדמוקרטים אחת ממערכות הבחירות הצמודות והיקרות ביותר במדינה. לולר, שנבחר לראשונה ב-2022, היה אחד הרפובליקנים הבודדים שייצגו מחוז שבו ניצחה קמלה האריס בבחירות לנשיאות ב-2024. במהלך הקמפיין ניסה למצב את עצמו כאחד המגינים הבולטים על ישראל וכמבקר של האנטישמיות במפלגה הדמוקרטית. קונלי, קצינה לשעבר בצבא ארה”ב ששירתה גם במועצה לביטחון לאומי, תחליף אותו בקונגרס.