כינתה את טראמפ "הספורטאי הפוליטי הגדול בכל הזמנים" - ותקבל את המיקרופון החזק ביותר בוושינגטון: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש (שישי) באופן רשמי על מינויה של קייטי זכריה לדוברת הבית הלבן. זכריה מוכרת בין היתר בשל מאמריה, שבאחד מהם כינתה את הנשיא "הטיטאן שאין שני לו בפוליטיקה האמריקנית" וחתמה כ"מעריצה הכי גדולה שלך בקליפורניה". היא אף השוותה אותו לבייב רות', מוחמד עלי, מייקל ג'ורדן, נפוליאון ויוליוס קיסר.

גלריה "יצאה היישר ממשרד ליהוק". קייטי זכריה

בהודעת המינוי הרשמית שיבח טראמפ את "הרקורד המושלם של תמיכה" מצד זכריה. הוא תיאר אותה כתומכת "נאמנה ומבריקה" והדגיש את חברותה בתנועת MAGA. לפני שקיבל את ההחלטה הנשיא התייעץ עם מקורביו, בהם גם הדוברת היוצאת קרוליין לוויט. אם זכריה לא הייתה זוכה לתפקיד, ייתכן וטראמפ היה ממנה את פרשן CNN השמרני סקוט ג'נינגס, עורכת דינו לשעבר אלינה האבה או סגנית הדוברת ומלכת יופי לשעבר אנה קלי.

זכריה תחליף כאמור את לוויט, ש עזבה את התפקיד בסוף חודש אוגוסט האחרון לאחר לידת ילדה השני . במשך כמעט חודשיים נותר התפקיד החשוב ללא איוש, ובחדר התדרוכים של הבית הלבן לא נערך תדרוך רשמי מאז החודש שעבר - אז הופיע שם סגן הנשיא ג'יי די ואנס.

הדוברת החדשה היא גם אם לארבעה בת 41 שמתגוררת בווסטלייק וילג' בקליפורניה. היא עורכת דין בעלת תואר ראשון ותואר במשפטים מאוניברסיטת פפרדיין (מוסד פרטי נחשב על גבעות מאליבו, המזוהה עם הנצרות הפרוטסטנטית), ועבדה מאז חודש יוני האחרון כיועצת תקשורת בכירה של קבוצת "טראמפ מדיה" ושל הרשת החברתית Truth Social. מחוץ לעולם של טראמפ, זכריה אינה שם מוכר גם בארה"ב, אבל צופי "פוקס ניוז" ו"ניוזמקס" ראו אותה שוב ושוב בשנה האחרונה, בדרך כלל כאשר הגנה על הנשיא ותקפה את המפלגה הדמוקרטית, מהגרים וכלי תקשורת אחרים. היא מציגה את עצמה כ"פרשנית פוקס ניוז", אבל ברשת האמריקנית הבהירו כי מעולם לא העסיקו אותה, אלא איפשרו לה להופיע כאורחת.

טראמפ ככל הנראה בחר בה כפי שכבר בחר בעבר את אנשי התקשורת סביבו: דרך המסך. בקיץ האחרון הוא שלח לה הודעות ברכה אחרי שצפה בה בטלוויזיה, ובשבועות האחרונים היא ביקרה פעמיים בבית הלבן וגם נפגשה עמו. גורם המעורה בפרטי ההחלטה תיאר אותה כמי שנראית כאילו יצאה "היישר ממשרד ליהוק".

הגנה על נתניהו, תקפה את ממדאני

נוסף על כך, זכריה התייצבה לא פעם בקו המזוהה היטב עם טראמפ. אין לה רקורד עשיר בענייני ישראל, אבל במעט הפעמים שבהן נגעה בנושא היא הגנה על ראש הממשלה בנימין נתניהו מול האיום במעצר, הביעה עוינות כלפי איראן ושיבחה את הדיפלומטיה והעסקאות של הנשיא האמריקני במזרח התיכון. היא לא מומחית לאזור, אבל עד כה הסימנים המעטים שפיזרה נמצאים בצד הנוח של המפה עבור הבכירים בירושלים. ביולי אפילו תקפה את ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני ואמרה כי הוא "חושב שהוא מנהל מדינה ריבונית".

זכריה עם הנשיא טראמפ ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

בקמפיין 2024 לנשיאות פעלה זכריה לגיוס מצביעים ערבים-אמריקנים במדינת המפתח דירבורן שבמישיגן, וטראמפ הצהיר כי לעבודה שם היה חלק מרכזי בזכייה שלו. המינוי החדש הוא לא הניסיון הראשון שלה להתקרב לממשל, אלא השני. בפברואר מונתה זכריה לדוברת ולסגנית עוזר השר לענייני ציבור במשרד לביטחון המולדת, אך עזבה כעבור שישה שבועות בלבד בטענה שהנסיעות התכופות בין קליפורניה לוושינגטון הכבידו על משפחתה וילדיה, אותם היא נוהגת להביא לארוחות ולפגישות עבודה כשהדבר מתאפשר. למרות טענתה, דיווחים אחרים העידו כי שמה הופיע ב"רשימה השחורה" של יועצו הקרוב של טראמפ, סטיבן מילר.

מתנגדת להפלות: "אומצתי בלידה"

לצד עיסוקה בקמפיין הבחירות, כמו גם בהחמרת דרישות הזיהוי בקלפיות ובקידום טענות על "טוהר הבחירות", זכריה עוסקת רבות גם במאבק בהפלות. היא סיפרה כי אומצה בלידתה לאחר שאמה הביולוגית, שהייתה אז רק בת 19, כבר קבעה תור להפלה - אך דעתה שונתה ברגע האחרון על-ידי יועצת נוצריה. כיום היא חברה ב-White Rose Resistance, ארגון נגד הפלות, ואף עוררה סערה כשקשרה בין יצרנית גלולה להפסקת הריון ליצרנית ציקלון B. לדבריה, היצרנית משתמשת ב״אותם כימיקלים״ ששימשו במחנות ההשמדה.

למרות הצליל העברי של שמה, זכריה היא נוצריה אדוקה. היא נשואה לטיילר זכריה, איש השקעות לשעבר שפנה להוליווד וכיום משמש כבכיר בתעשיית "הקולנוע הנוצרי" שהיה מעורב בין השאר גם בהפקת הסרט "שתיקה" של מרטין סקורסזה. החברה שבה הוא משמש מנהל תפעול הייתה שותפה גם לסרט האנימציה המקראי "דוד", שבו השתתפה מירי מסיקה.