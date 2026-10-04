בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (ראשון) שלוש שנות מאסר בפועל על דורון בוכובזה (30), תושב העיר והנדסאי חשמל ואלקטרוניקה, שיצר קשר עם סוכן איראני, טען שיש לו גישה לכור בדימונה, וקיבל תשלום עבור כמה פעולות שביצע. הוא הורשע במגע עם סוכן חוץ וגזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון, שבו הוסכם שהפרקליטות תגביל את דרישת העונש לחמש שנים בלבד.

בוכובזה, לשעבר מאבטח בבית המשפט, קיבל מהאיראנים בסך הכול כמה אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. בין ה"משימות" שביצע היו צילום תמונות וסרטונים, הדהוד פוסט של השר איתמר בן גביר, ופרסום פוסטים ברשתות החברתיות למען נועה ארגמני ואבינתן אור שהיה אז עדיין חטוף בעזה, שאותם לכאורה הכיר באופן אישי.

גלריה דורון בוכובזה. "המלצת שירות המבחן תעביר מסר רופס" ( צילום: יריב כץ )

פוסט התמיכה באבינתן אור

בתסקיר שירות המבחן נטען כי הטלת עונש מאסר בפועל תביא לרגרסיה במצבו הנפשי ולפגיעה משמעותית בדימויו העצמי כאזרח שומר חוק המכבד את המדינה, והומלץ להקל עליו. השופטת דינה כהן החליטה לגזור עליו שלוש שנות מאסר בלבד, אך ציינה כי אם תקבל את המלצת שירות המבחן הדבר יעביר "מסר רופס".

בוכובזה נעצר בפברואר 2025 על ידי המשטרה ושב"כ לאחר שנחשד בביצוע "עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין של המשטר האיראני". בחקירתו עלה שמזה כמה חודשים הוא עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים. בין השאר הציג עצמו למפעילו כבעל נגישות למתקן המסווג בקריה למחקר גרעיני.

בכתב האישום שהוגש כחודש לאחר המעצר הודגש כי בוכובזה "יזם את הקשר, תוך הבנה מלאה שהוא עומד בקשר עם מפעיל איראני, וכי הוא עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה".

צוין שהוא יצר את הקשר עם האיראנים באמצעות אפליקציית הטלגרם, כשפנה לפרופילים עם תמונה של דגל הרפובליקה האיסלאמית. נטען שבדצמבר 2024 שלח בוכובזה לסוכן הודעה בעברית: "אני ישראלי ואני רוצה לעבוד איתכם". כשנשאל מדוע, השיב "בגלל הממשלה" ובשל קשיים כלכליים.