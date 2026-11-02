בפינוי המאחז הלא חוקי "עורה ישראל" באזור אריאל, שממנו יצאו יהודים לפעולות אלימות, נעצרו באופן חריג 18 חשודים, בגין תקיפה והפרעה לכוחות הביטחון. פורעים יהודים הציתו במהלך הפינוי צמיגים והציבו מחסומים בכבישים מרכזיים, במטרה למנוע מהכוחות להגיע לפינוי.
כתוצאה מההתפרעויות, נחסמו לאורך הבוקר כבישים ראשיים, מה שיצר עומסי תנועה באזור. "כוחות הביטחון פינו את החסמים והשלימו את האכיפה", מסר דובר צה"ל. "לאורך הפעילות עשרות פורעים נהגו באלימות פיזית ומילולית נגד כוחות הביטחון, זאת על אף מאמצי הכוחות להימנע מעימות פיזי".
כוחות הביטחון תפסו במקום גם כמה כלי רכב, באחד מהם אותרו חומרי בעירה, כלי תקיפה ותרסיס גז פלפל. העצורים הועברו לחקירה במחוז ש"י.
מדובר במאחז שהוא בסיס ליציאה לפעולות טרור יהודי. לפי גורמי ביטחון, הפורעים מתארגנים משם ליציאה עם הציוד לפשיטות על הכפרים הפלסטיניים השכנים. המאחז פונה הן בשל היותו בלתי חוקי, והן בשל הסיכון הביטחוני שהוא מייצר. כמוהו, יש עוד לא מעט מאחזים המשמשים את הפורעים ל"נקודות הקפצה" לאירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון.
רק לפני שבוע התפרעו כמה יהודים בצמתים ביהודה ושומרון בעקבות ניסיון פינוי של נערי גבעות ממאחז בבית משפחת טובאסי בכפר ג'אלוד שבבנימין. המפגינים טענו כי הכוח הצבאי שהגיע לפנותם גרם לפריצת שריפה במקום, שבו נפגעו גם "תפילין וספרי קודש". בין היתר, השליכו המתפרעים אבנים על פלסטינים.