כתוצאה מההתפרעויות, נחסמו לאורך הבוקר כבישים ראשיים, מה שיצר עומסי תנועה באזור. "כוחות הביטחון פינו את החסמים והשלימו את האכיפה", מסר דובר צה"ל. "לאורך הפעילות עשרות פורעים נהגו באלימות פיזית ומילולית נגד כוחות הביטחון, זאת על אף מאמצי הכוחות להימנע מעימות פיזי".